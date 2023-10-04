獨／小犬颱風來襲！旗津居民擔心「暴潮」淹水 家當置高處

颱風「小犬」襲台，加上適逢中潮，中央氣象署預測今晚到周五高雄會出現風雨，並發布暴潮預警，今、明2天深夜及凌晨漲潮期間，預估最高水位可能會超過天文大潮的注意值，提醒沿海低窪地區居民要注意。旗津區有居民趕在今天下午前把家當用塑膠袋打包並放在椅子上墊高，他們說：「還是會擔心淹水，要預防啦！」

高雄旗津區今年9月1日因為蘇拉颱風外圍環流影響，加上適逢超級藍月「百年大潮」海水倒灌，導致低窪地區淹水超過小腿。今日小犬颱風來襲，雖然潮水是中潮，但仍有居民擔心颱風會造成暴潮導致淹水，趕緊趁著今天風雨還未變大前，將家中或店裡的物品放置在高處，避免淹水帶來損失。

旗津區一間服飾店的店員說，9月1日百年大潮時海水倒灌，淹水淹到成人小腿，積水也湧進店內，導致不少服飾受潮，為了防止小犬颱風帶來的風雨造成損失，今天已經把衣服收在塑膠置物箱內保存。

旗津區另一間服飾店的老闆娘則把商品用塑膠袋打包，放置在椅子上墊高，以防萬一颱風造成淹水帶來損失；旗津區的一間飲料店的老闆說，這次小犬颱風是中潮，即使有淹水，應該也不會像是百年大潮那麼嚴重。

高雄市旗津區振興里長黃見益說，今天旗津的海潮位很低，除非下大雨、累積雨量超過200毫米以上，否則應該不會淹水。