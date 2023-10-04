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小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

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小學生許願小犬變大犬靠近高雄點 老師神回：忘了高雄叫「打狗」嗎?

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
一名高雄小學生渴望颱風假，許願「小犬」變「大犬」，且靠近高雄一點，卻被老師神回「忘了高雄叫打狗嗎？」圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien
一名高雄小學生渴望颱風假，許願「小犬」變「大犬」，且靠近高雄一點，卻被老師神回「忘了高雄叫打狗嗎？」圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien

小犬颱風逼近，高雄市府今上午宣布今晚6時起停班課，讓許多學生好失望，紛紛到市長陳其邁臉書留言，哀怨「怎麼不是中午就停課？」、「明天可一起宣布嗎?」更有名小學生在親師聯絡簿許願「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」沒想到被老師神回，「妳忘了高雄叫『打狗』嗎？ 」

陳其邁上午10點多視察排水設施時宣布，為維護市民安全，高雄市今晚6時起停止上班、停止上課，明天是否放假，要等到今晚7點以後才會宣佈，讓一堆期待中午即可放假的學生與上班族們好失望，紛紛到陳其邁臉書留言。

有網友說，「（今晚6點後）這個時間點有點鳥，預期性停班標準這次扣分」、「希望提早宣布週四週五放假，大家安全最重要」、「風很大ㄟ...，我上課要死了」、「請邁邁考量學生要準備段考，雙十連假可放6天」、「傍晚5點還要補習1個小時，阿雜啦！」

臉書高雄點Kaohsiungtien貼出一張親師聯絡簿的照片，一名小學生在生活札記裡許願「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」老師則回覆「妳忘了高雄叫『打狗』嗎？」笑翻一群網友。

有網友說，「老師好幽默」、「這叫魔高一尺、道高一丈」、「太可愛了！」「小犬，高雄會打你，來屏東吧」、「是有多期待颱風假呀，笑死」。

一名高雄小學生渴望颱風假，許願「小犬」變「大犬」，且靠近高雄一點，卻被老師神回「忘了高雄叫打狗嗎？」圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien
一名高雄小學生渴望颱風假，許願「小犬」變「大犬」，且靠近高雄一點，卻被老師神回「忘了高雄叫打狗嗎？」圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien

小學生 陳其邁

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