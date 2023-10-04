高捷紅線明年延伸至岡山站 將蓋跨站天橋直通火車站

睽違12年沒有增設新站，高捷紅線明年6月正式往北延伸至「岡山站」，由於高捷「岡山站」與台鐵「岡山火車站」，是「鄰居」卻不相連，為此，高雄市府向交通部申請且核可1.8億元，興建橫跨兩站的「跨站天橋」，目前已在施做橋體基樁，力拼明年六月與高捷岡山站一同啟用，讓旅客轉乘更便利。

高捷捷運岡山路竹延伸線總長13.08公里，共設置8座車站，工程分為三個階段，分別為第一階段、2A階段與2B階段，第一階段是從南岡山站往北延伸至岡山車站站，新增一站岡山車站站，該路段全長1.46公里，所有土包工程都發包且在施工中，明年六月可先通車。

高市交通局表示，第一階段工程順利，預估明年六月，高捷紅線可往北再延伸到「岡山站」，「岡山站」與既有「台鐵岡山火車站」並未共構，兩站相隔100公尺，為免旅客轉乘得出站曬太陽、淋雨，高市府向交通部申請興建「跨站天橋」，相關經費1.8億元日前已核准，現正進行橋體基樁打樁作業，力拼明年六月與高捷岡山站一同啟用。

有網友說，「2012年南岡山站，2024年延伸岡山站，（高捷）12年1站，聽著聽著就流淚了」、「吃羊肉爐更方便囉」、「岡山的房價又要起飛了」。

岡山路竹延伸線2A階段工程，則是新增岡山工農站、本洲產業園區站、高雄科學園區站、高苑科技大學站與南路竹站共5個站，該路段全長7.75公里，相關土建機電工程已發包且施工中，預計116年通車。

至於岡山路竹延伸線2B階段工程，則是從南路竹站再往北延伸3.87公里，新設路竹站與大湖站，採高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口，這部分合規劃已經行政院核定，接下來會將基本設計送工程會，與進行後續合約議約，預計118年通車。

高捷局指，岡山路竹延伸可服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，且直接在路竹的高雄科學園區設站，可帶動北高雄整體區域發展。