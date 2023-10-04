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楠梓老人養護中心爆超收9人 社會局緊急開罰

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市內共152家老人福利機構，近3年超收違規僅上述1案，目前將會加強每月實地稽查機構，及從住民資訊系統稽查，倘經查獲違法將裁罰。圖／高雄市社會局臉書
高雄市內共152家老人福利機構，近3年超收違規僅上述1案，目前將會加強每月實地稽查機構，及從住民資訊系統稽查，倘經查獲違法將裁罰。圖／高雄市社會局臉書

高雄楠梓某老人養護之家今年7月遭稽查發現違規超收9人，社會局依違反老人福利法開罰6萬，業者目前已將超收人員轉出機構，受訪時坦言小型照護機構生存不易，沒資本聘請充足照護員，人力不足才造成超收，據統計高雄近5年已有7間機構歇業。

社會局表示，今年7月18日查獲該老人長期照顧中心(養護型)超收，依老人福利法第45條第1項處新臺幣6萬元罰鍰，公告姓名並限期於3個月內改善，該機構於8月23日改善完成，該機構前年因「照顧服務員人力配置不足」缺失，也依法開罰5萬罰鍰。

該業者回應，遭稽查後即將超收人員轉出機構，前陣子因疫情照護需求量增加，才會多收人，不諱言稱小型機構的超收問題很普遍，業者間彼此心照不宣，根本解決辦法還是政府須放寬收費標準，提高營收，才有充足人力避免超收。

社會局補充，根據法規，養護型機構的人力配置白班為1比8、夜班1比25，高雄市內共152家老人福利機構，近3年超收違規僅上述1案，目前將會加強每月實地稽查機構，及從住民資訊系統稽查，倘經查獲違法將裁罰，經統計自108年起已有7家小型照護機構歇業。

高雄市

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