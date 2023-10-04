颱風小犬來襲 屏東陸續預防性撤離山區民眾
颱風小犬靠近台灣，中央氣象署預估屏東山區颱風總雨量達700毫米，鄉公所陸續通知山區民眾撤離，截止今天中午12時，預防性撤離29人，除依親外，目前收容5人。
根據氣象署颱風小犬風雨預報，從3日凌晨0時至6日凌晨24時，預估屏東山區總雨量達500至700毫米；同時也針對屏東山區鄉鎮及恆春半島發布豪雨特報。
霧台鄉長巴正義告訴中央社記者，因為佳暮及阿禮部落等2處沒有緊急避難處，為顧及山區民眾安全，陸續通知民眾因為颱風來襲，因此要預防性撤離下山。
巴正義說，今天中午前，山區的天氣陰天、但未下雨，不過隨著颱風慢慢靠近，研判傍晚過後會有風雨，呼籲民眾不要出門。
屏東縣政府統計截至今天中午12時，霧台鄉撤離29人、除依親外，收容5人。
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