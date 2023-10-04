居民憂澄清湖運休園區案助長淹水 市府：兼顧發展永續

高雄市小貝湖守護聯盟與地方居民今天到市議會陳議，抗議市府擬定「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」恐毀小貝湖滯洪公園，加重淹水噩夢。運動發展局表示，此案是以打造複合型永續運動休閒園區為核心元素，整合周邊湖景、觀光、醫療及捷運等資源並引入商業設施，帶動捷運運量並發展運動產業。

鳳山區文德里位於運動休閒園區下游，有關民眾所提淹水疑慮，市府水利局針對此區域範圍，持續辦理相關的排水改善措施及提升防洪能力。包括寶業里滯洪池完工、增設百甲圳分流功能，持續調控澄清湖水位及增設熱帶園藝試驗所滯洪設施等，文德社區淹水情況已獲得改善，後續Y3捷運站區開發及完成區內滯洪設施後，將上游降雨的地表逕流進行收納，預期可加大減輕鳳山區文德里的排水負擔，減少積淹水的情形。

市府表示，今年0817、0915降雨事件，其中鳳山、鳥松、三民區較嚴重積淹水地點，為鳥松本館路、鳳山八德路二段、鳳山建國路二段及三民區九如交流道北向匝道區域，積淹水地點並不屬於「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」小貝湖排水集水區範圍內。這些積淹水點水利局已進行原因調查，並已規畫改善方案，預計於113年汛期前完成改善。

運發局表示，此案經高雄市都委會111年10月審查同意並提報內政部都委會審議，內政部目前已陸續召開3次專案小組研議，在內政部審議過程中，市府會持續進行社會溝通。此案並不屬於淹水潛勢區，但市府仍採取較中央所要求滯洪體積更高的出流管制，規畫設計4萬5672立方公尺滯洪池，並經相關審查會審核通過。澄清湖棒球場園區現況透水面積為7.5公頃，未來經整體檢討規畫及開發建設後，透水面積增為8.2公頃，提高0.7公頃，約提升9.3%。對整體區域排水的規畫，可增加透水面積與滯洪量，並新增延滯洪峰與提升區域排水功能。

運發局說，為維護湖岸景觀及保護既有樹木，運動休閒健康產業區未來建築物將距離現在湖岸邊至少300公尺以上，並研擬樹木保存與移植策略，以融入低衝擊開發同時聚焦原生自然環境為原則。配合未來拓寬道路、新增區內步道、改善人車通行動線等，檢討閒置設施串連整合鋪面後，綠地也將擴大至約 10.46 公頃，將較現有綠地提升1.9倍。

高市府整合相關方案後，預定10月底再提報內政部續審，並配合內政部審議結果修正。高市府表示，澄清湖特定區周邊用地的都市計畫變更及後續開發建設，會尊重自然生態、營造水岸生態與休憩綠帶、保護既有樹木及強化滯洪排水功能。