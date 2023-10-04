中颱小犬進逼！高雄「暴潮預警」 陳其邁視察抽水站

中颱「小犬」暴風圈進逼台灣，中央氣象署表示，今天上午10時許颱風中心正在鵝鑾鼻東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹以南及恆春半島構成威脅。氣象署今天上午也發布暴潮預警，高雄今、明深夜漲潮期間，暴潮預估最高水位超過大潮注意值，提醒民眾注意。

高雄市長陳其邁今天上午前往前鎮區鎮州抽水站、鼓山區河西路抽水站視察防汛整備。陳其邁說，今天的天文潮是中潮，假如颱風來就會有暴潮，所以在低窪地區，包括前鎮河、愛河、茄萣大排，已加強佈置移動抽水機，以減少暴潮帶來的災害。

高雄市政府水利局說，高雄天文大潮警戒值1公尺，暴潮可能影響地點包括旗津、永安、茄萣、彌陀等靠近海岸的鄉鎮，水利局在2日下班前已完成抽水站及移動式抽水機組等設備加強檢測作業，並將油料加滿保持待命中。

水利局表示，颱風暴潮是指溫帶氣旋或熱帶氣旋的低氣壓及強風共同導致海水面上升或下降的現象，在臺灣主要由颱風所形成，颱風的中心低氣壓會使海水面微微上升，中心氣壓每下降1百帕，海水面約上升1公分，颱風強勁的風勢，會驅使岸邊的海水進一步上升或下降。颱風的中心低氣壓加上吹向陸地的風勢，會使海平面上升，進而導致海水倒灌。