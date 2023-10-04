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美濃客庄文創人力回流 培力計畫通過2案

中央社／ 高雄4日電

高雄市客家文創人才培力計畫甄選補助文創人才為期2年駐地營運，112年度由永沃麥田文化創意工作室「柚仔林合和學堂書店」，以及鴨拓草工坊~杉林好料商行「花酵」脫穎而出。

這項為鼓勵各領域優秀文創人才回流美濃，提升客庄觀光產值，由高雄市政府客家事務委員會辦理客家文創人才培力計畫，自民國105年啟動，中間曾停辦4年，今年再度登場，每年培力至少2案，每案新台幣50萬元。

高市客委會主委楊瑞霞表示，有200多年歷史永安老街是美濃開發最早市街，先民在此建造24座夥房，並以永安街命名祈求「永久安居」之意。因此以永安庄為文創產業發展基地，透過古樸老屋建築元素及美濃青年文創進駐店家生命力，打造美濃成為豐富多元文創美學城鎮，展現文化與經濟雙重價值。

依客委會規劃，這項培力計畫除補助獲選店家營運所需店租、水電費、文宣費、展店開辦相關費用外，客委會聘請專業人員不定期訪視輔導，協助店家增進經營能力與計畫執行效益，透過文創人才培力及特色商店進駐與群聚，發展美濃區內文創產業契機，帶動更多青年返鄉創業，打造美濃新優質生活圈。

客委會今天新聞稿表示，甄選獲補助的「柚仔林合和學堂書店」雖已在美濃經營5年，目前將搬遷至永安路上，以複合、多元方式營運，提供書籍販售也將不定期辦理藝術展覽、講座及推出具美濃特色自有設計品牌商品，巧妙將藝術人文與文化創意結合，呈現商店多樣性、複合性及完整豐富展售經營理念。

「花酵」是家精釀啤酒餐廳，店內啤酒開發在地農特產品，如烏梅、檸檬蜂蜜、香檬、洛神、百香果、油柑子等為料精釀，大幅提高農產品利用價值；現場也販售傳統及創新客家菜，搭配啤酒更是絕配。店家也應團客需求提供藍染體驗、釀酒課程、漬物工作坊等活動，適合品嘗美食、愜意小酌及體驗文化好去處。

文創產業 美濃 客委會

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