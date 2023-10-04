屏東登革熱升溫 確診者足跡多到千禧公園今圍堵式噴藥

屏東縣登革熱疫情升溫，截至10月2日累計79例本土確診，分布屏東市48例，萬丹鄉20例，九如鄉、潮州鎮各2例，佳冬鄉、長治鄉、麟洛鄉、新園鄉、竹田鄉、來義鄉及內埔鄉各1例。屏東市的病例數快速增加，確診病例更擴及13個里，衛生局疫調發現多名確診者都有千禧公園活動史，為徹底消滅病媒蚊，4日上午縣府衛生、環保及屏東市公所共同動員28支噴槍，針對千禧公園同步由外而內圍堵式噴藥，盼能阻斷社區傳播鏈持續蔓延。

縣長周春米說，屏東市登革熱疫情快速升溫，每天都有確診病例發生，並在上周出現2例重症病例，疫情集中於屏東市千禧公園周邊里別，因屏東仍常出現午後陣雨，衛生環保單位巡查時亦發現戶外仍有積水容器及孳生源，對疫情防治非常不利，呼籲民眾應主動加強清理自家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」防疫工作，避免孳生病媒蚊。

縣府衛生局表示，千禧公園緊鄰國民運動中心及總圖書館，是縣民常去休閒運動場所，防疫團隊多次動員在公園巡查及噴藥，仍能發現天然積水容器及捕獲白線斑蚊。

衛生局表示，千禧公園大規模防治，分二階段進行，第一階段會先用熱煙式噴灑藥劑擊殺成蚊，第二階段再進行水霧式消毒加強殘效。民眾勿擔心藥劑影響人體危害，藥劑皆符合環境部核可用藥，請民眾暫時勿帶寵物前往公園活動，如有至公園活動返家後請勤洗手。

衛生局提醒醫療院所提高通報警覺，鼓勵通報自9月26日起NS1快篩通報獎勵由原先100元提高加碼至200元，通報後經研判確診再加碼500元。請各醫療院所加強TOCC問診，疑似病例盡速通報，以利衛生單位及早規畫防治。