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照顧原民長者 高雄增3文健站 

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
高雄市政府今年增加3站文化健康站，服務更多原民長者。圖／高雄市原民會提供
高雄市政府今年增加3站文化健康站，服務更多原民長者。圖／高雄市原民會提供

高雄市今年在小港區增設山原及瑪莎露文化健康站，前鎮區葡萄園關懷據點，也轉型為文化健康站，總站數已32站，服務約1100名55歲以上原民長者，市府原民會表示，全高雄市55歲以上原住民長者人數為6467位，希望未來能持續擴點，服務更多長輩。

高雄市今年在小港區增設山原及瑪莎露文化健康站，服務長者以排灣族和阿美族居多，山原文健站設有無障礙升降梯，行動不便長者可乘坐階梯升降椅上下樓，活動空間寬敞。另前鎮區葡萄園文化健康站，是從1周2天的日間關懷據點，轉型為文化健康站，轉型後服務長者更周到。

排灣族長者高秀花開心表示，文化健康站有許多課程，還可以和朋友談心，讓生活不無聊、更充實；另一排灣族長者朱玉連則提到，長期生活在都會區，希望文健站能傳承原住民文化。

市府原民會主委阿布斯表示，將積極輔導協會，鼓勵有能力營運文健站的團體單位踴躍提計畫，希望區區有據點，在原住民人口數多區域，都能設置3站以上。接下來還會在前鎮的原住民故事館樓上增設日照中心，照顧更多需要照顧的長者。

原住民 排灣族 高雄市

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