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國慶連假 高雄訂房率8成

聯合報／ 記者宋原彰張已亷徐白櫻／連線報導

10月國慶連假，高雄市府在愛河畔辦造型熱氣球活動，另左營萬年季打造逾5公尺高巨型火獅，壽山動物園等地也有音樂表演及市集吸引觀光客，市區旅宿業訂房率已逾8成，雖有颱風預報，尚未見明顯退房；但台東、屏東因颱風已有部分客人退房或延期，業者期許颱風「擦邊過後」遊客回流。

高雄市福容飯店副理連曉其表示，國慶連假訂房率近9成，目前尚無颱風退房；承億酒店品牌長簡巧珊說，連假前2日訂房率達9成，僅零星旅客詢問颱風延期住宿。

屏東小琉球觀光發展協會理事長許博翰表示，颱風消息一出，陸續有遊客致電詢問國慶連假退房事宜，若6日船班確定停開就會全額退費；屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，目前7、8日仍保持客滿，若颱風陸警持續至連假期間，房客只要致電都會全額退費。

台東娜路彎大酒店指出，國慶連假訂房客滿，但受颱風影響，約2成客人退房或延期，期許颱風過後遊客回流；知本溫泉觀光發展促進會表示，陸續接獲消費者致電詢問天氣狀況，目前飯店退房率約1成左右。

高雄市觀光局長高閔琳表示，觀光局連2周末辦「2023高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，雙十連假市區飯店訂房率已達8成，另壽山動物園也推出親子DIY體驗等活動，將迎接重新開園第100萬名幸運客。東高雄旗山旗糖農創園區10月7日、8日下午辦「農創世紀音樂節」，邀請宇宙人等9組樂團接力表演。

颱風 連假 訂房

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