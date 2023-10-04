高市消防服務人口比 6都最末

屏東明揚大火造成4名消防員殉職，消防人力、配備是否足夠成為關注議題，高雄市議員指出，高雄消防服務人口比為1：1779，一直都是六都最高，消防署108年推動5年、3000人計畫，希望各縣市能讓消防服務人口比以1：1300為目標，但高雄市5年來不但沒減少，反而上升，質疑市府對於消防人力增補不夠重視；市府消防局表示，消防局現有員額1533人尚缺78人，目標至114年消防人力補足至1750人。

高雄市議會國民黨團昨針對消防員過勞、防災安全提出質詢，市議員鍾易仲表示，高雄當年731氣爆、中油石化廠大火、城中城大火都引發社會震驚，各界也持續檢討消防配備、人力，但高雄市消防服務人口比一直是六都最高，代表消防員相對更辛苦。

鍾易仲說，消防署2019年推5年、3000人計畫，希望各縣市消防服務人口比降至1：1300為目標，台北市2019年1：1490，至去年降到1：1352，明顯改善，但高市消防局明年度預算人力比仍是1：1732，消防人力難道不用補嗎？

「智慧防救災也很重要！」市議員黃柏霖也說，消防員勤1休1才能好好休息，另智慧防救災需要制度，建議跨區域高屏整合，調度有限資源，加強盤點危險場域。

基層消防員說，平時除正常勤務，若加上訓練及上級包下與本業無關工作，工作常被雜務占滿，基層工作無限上疊，希望增加人力緩不濟急。

基層消防員說，若加上逐年退休員額，全台5年3000人目標是不夠的，尤其消防員養成時間長，應增加補人管道與召訓時間。

市消防局表示，全國消防機關人力配置，均由內政部消防署統籌招考、教育訓練及發配，因容訓量有限，各消防機關提缺數，由消防署依需求比例發配，若報考人數減少、錄取數不足，即無法一次滿足各縣市缺額。

消防局指出，每年都向消防署爭取名額，已申請今年至114年3年內294人，預計114年補足預算缺額，服務人口比可降至1：1560。