高市議會讓市府全力防災應變 4日議程延到11月9日

颱風小犬逼近，高雄市災害應變中心一級開設，為讓高雄市政府掌握時效、做好防颱準備工作，高雄市議會協商後決定明天議程延到11月9日。

議會發布新聞稿表示，高雄市長陳其邁晚間與議長康裕成協調，希望延後明天原訂「市長施政報告與質詢」議程，以便市府各局處即時展開防災救災應變準備工作。

康裕成與民主進步黨、中國國民黨及無黨團結聯盟高雄市議會黨團協商後，同意明天議程延到11月9日。

陳其邁晚間主持一級開設災害應變中心工作會議後，接受媒體聯訪表示，暴風圈預估明天近中午將接近山區，山區區公所明天中午前須完成撤離孕婦、慢性病患和洗腎患者等保全對象。

他說，山區區公所也要盤點所有土石流警戒區域保全對象名單，市府團隊會密切注意颱風動態，也提醒低窪地區市民留意做好沙包、水閘門措施，加強防護。

陳其邁表示，家中屋頂、農地、魚塭及山坡地有鋪設太陽能電板民眾，應預先檢查並加強防護；交通局及捷運工程局做好渡輪、捷運及輕軌運行的強陣風因應準備，確保行駛安全，水利局務必加強巡查警戒車行地下道，避免瞬間積淹水影響交通。