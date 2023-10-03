高雄消防人力吃緊 基層嘆10年補充人力緩不濟急

高雄消防人力不足，10年前就成話題，當時離職消防員徐國堯與消防員張家偉，為消防員等特殊機關公務員服勤超時、違反憲法保障健康權聲請釋憲，直到2019年11月大法官以「釋字第785號」，認為勤、休時數合理上限及頻率，與超勤補償規範不足，各地消防局才試著補充員額，減輕人力吃緊的壓力，不過10年後，基層仍嘆補充人力緩不濟急。

高雄基層消防員說，平時除了正常勤務，如果加上訓練及上級包下與本業無關的工作，工作經常雜務占滿，比如新冠疫情擴大期間，基層要負責救災、救護，還得出勤載送居家照護者，工作無限上疊，基層叫苦連天，都希望增加人力，可是，增加的員額總是緩不濟急。

高雄消防服務人口比1：1786，1人服務1786人是全國最高，消防署有全國5年增加3000人計畫，可是，消防基層議論，若加上每年退休的員額，「全台5年3000人的目標是不夠的」。

高雄消防基層認為，消防員養成時間長，補人的管道與時間點，多在每年1月的特考班、10月的警專班及各縣市偶爾加開的「外補徵才」，今年高雄「外補徵才」名額開了近年最多，「方向是對的，只是要時間」希望能持續朝目標邁進。

據消防署統計，截至今年7月底，全國各地方消防機關編制員額2萬1907人，預算員額1萬8329人，實際員額1萬6913人，消防人口服務比，若以實際員額計算，全國消防人口服務比是1：1383，六都當中，高雄市人口服務比是1：1786，每1名消防員服務人口數最多，其次是新北市1：1655，再其次分別是台中市1：1597、台南市1：1592、桃園市1：1371、台北市1：1370。

高雄市消防局表示，全國各消防機關人力配置，均須由內政部消防署統籌招考、教育訓練及配賦，因容訓量有限，各消防機關提缺數，都由消防署按全國23個消防機關需求比例配賦，另尚有報考消防警察特考人數減少、錄取數不足，致消防署配賦人力數不足，無法一次滿足各消防機關所提缺額。

高雄市消防局指出，近年來高雄市消防人力退休人數比新進配賦人數多，造成服務人口比較高，每年都積極向消防署爭取警察特考配賦名額，已申請今年至114年3年內配賦分發294人，預計114年可補足預算缺額，服務人口比可顯著下降至1:1560。