疫後大缺工 高市勞工局助攻青年就業「職場任我行」

疫後大缺工，據主計處今年7月求職求才統計，高雄市求供倍數達1.92，等於每名求職者有2個工作機會，高市勞工局為此推出專為18歲到35歲應屆生、待轉職青年設計的「職場任我行」計畫，提供多元實用職場準備課程，協助青年把握這波就業時機，在職場順利「卡位」。

「職場任我行」計畫9月起陸續帶400名青年到高雄展覽館、日月光半導體、承億酒店、卡訊電子、亞果遊艇、仲威文化創意、智冠科等21家知名企業參訪觀摩，一窺各行業樣貌與發展趨勢，相關就業問題也能立刻獲得企業解惑。

勞工局長周登春說，疫後產業發展蓬勃，不少想擴編營運，卻面臨缺工問題。據坊間人力銀行調查，包括餐飲、零售、批發、住宿服務、運動及旅遊等5大民生消費產業，人力缺口最多。另據主計處今年7月求職求才統計，高雄市求供倍數為1.92，每名求職者有近2個工作機會，青年朋友正可把握這波「事就人」的就業好時機。

高市訓練就業中心主任楊茹憶說，不少企業透過「職場任我行」計畫，積極求才，高雄展覽館在活動結束後，馬上收到文藻外語大學翻譯系張姓畢業生投遞人事資料。

展覽館林姓專案總監指出，疫後時期公司更專注於數位化、高科技的場域功能，更需要多元的人才加入，這次與公部門合作，讓求職者親臨職場，可消弭實務上的落差，對公司徵才更有助益。

另因應長照人才荒，高市勞工局也安排學員參訪居家長照機構，義守大學醫務管理學系郭同學說，長照工作樣態較彈性，且高齡化社會到來，長照業極具前景，因此報名實地了解職場環境及未來升遷管道，他發現已有同學受訓準備拿證照投入產業。