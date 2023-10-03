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疫後大缺工 高市勞工局助攻青年就業「職場任我行」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市「職場任我行」計畫，9月起安排至少400名青年到21家知名企業參訪觀摩，了解職場面貌。記者王昭月／攝影
高市「職場任我行」計畫，9月起安排至少400名青年到21家知名企業參訪觀摩，了解職場面貌。記者王昭月／攝影

疫後大缺工，據主計處今年7月求職求才統計，高雄市求供倍數達1.92，等於每名求職者有2個工作機會，高市勞工局為此推出專為18歲到35歲應屆生、待轉職青年設計的「職場任我行」計畫，提供多元實用職場準備課程，協助青年把握這波就業時機，在職場順利「卡位」。

「職場任我行」計畫9月起陸續帶400名青年到高雄展覽館、日月光半導體、承億酒店、卡訊電子、亞果遊艇、仲威文化創意、智冠科等21家知名企業參訪觀摩，一窺各行業樣貌與發展趨勢，相關就業問題也能立刻獲得企業解惑。

勞工局長周登春說，疫後產業發展蓬勃，不少想擴編營運，卻面臨缺工問題。據坊間人力銀行調查，包括餐飲、零售、批發、住宿服務、運動及旅遊等5大民生消費產業，人力缺口最多。另據主計處今年7月求職求才統計，高雄市求供倍數為1.92，每名求職者有近2個工作機會，青年朋友正可把握這波「事就人」的就業好時機。

高市訓練就業中心主任楊茹憶說，不少企業透過「職場任我行」計畫，積極求才，高雄展覽館在活動結束後，馬上收到文藻外語大學翻譯系張姓畢業生投遞人事資料。

展覽館林姓專案總監指出，疫後時期公司更專注於數位化、高科技的場域功能，更需要多元的人才加入，這次與公部門合作，讓求職者親臨職場，可消弭實務上的落差，對公司徵才更有助益。

另因應長照人才荒，高市勞工局也安排學員參訪居家長照機構，義守大學醫務管理學系郭同學說，長照工作樣態較彈性，且高齡化社會到來，長照業極具前景，因此報名實地了解職場環境及未來升遷管道，他發現已有同學受訓準備拿證照投入產業。

楊茹憶表示，缺工時期正是青年就業大利多，近期勞動部推出初次尋職青年穩定就業計畫，鼓勵社會新鮮人勇敢踏進職場；另推「專案缺工就業獎勵」，鼓勵民眾從事特定缺工行業。有就業轉職需求的年輕世代，都能洽高市勞工局訓練就業中心各就業服務站。

高市勞工局專為應屆生、待轉職青年設計的「職場任我行」計畫，提供多元實用的職場準備課程，協助青年在職場順利「卡位」。記者王昭月／攝影
高市勞工局專為應屆生、待轉職青年設計的「職場任我行」計畫，提供多元實用的職場準備課程，協助青年在職場順利「卡位」。記者王昭月／攝影
高市勞工局專為應屆生、待轉職青年設計的「職場任我行」計畫，提供多元實用的職場準備課程，協助青年在職場順利「卡位」。記者王昭月／攝影
高市勞工局專為應屆生、待轉職青年設計的「職場任我行」計畫，提供多元實用的職場準備課程，協助青年在職場順利「卡位」。記者王昭月／攝影
高市勞工局「職場任我行」計畫9月起安排至少400名青年到高雄展覽館、承億酒店等21家知名企業參訪觀摩，媒合就業。記者王昭月／攝影
高市勞工局「職場任我行」計畫9月起安排至少400名青年到高雄展覽館、承億酒店等21家知名企業參訪觀摩，媒合就業。記者王昭月／攝影

職場 青年

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