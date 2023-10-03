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國慶連假高雄住房率破八成 旅宿業者：小犬颱風影響小

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市府本周末在愛河畔舉辦造型熱氣球活動，圖為2022愛河熱氣球活動。圖／高雄市觀光局提供
高市府本周末在愛河畔舉辦造型熱氣球活動，圖為2022愛河熱氣球活動。圖／高雄市觀光局提供

7日起連4天國慶連假，高市府周末在愛河畔舉辦造型熱氣球活動，左營萬年季則打造高逾5公尺巨型火獅，壽山動物園、高雄旗糖農創園區等地也有音樂表演及市集，望提升觀光人潮；但逢小犬颱風襲台，多數旅宿業者表示因目前未有明顯風雨，周末訂房率仍有8成以上，僅零星旅客詢問延期、退房事宜。

福容飯店副理連曉其表示，連假第一天目前訂房率仍有8成5，第二天有9成，因颱風仍未有明顯風雨，對於訂房沒有顯著影響，可能要再觀察1、2天；承億酒店品牌長簡巧珊表示，連假前2日訂房率已達9成，只有零星旅客致電詢問因颱風延期住宿，因小犬陸警已經發布，飯店可以協助旅客免費延期。

觀光局長高閔琳表示，雙十連假前夕，目前市區旅館訂房率已破8成，觀光局在10月7至10日、14及15日，連續2個周末舉辦「2023高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，現場有造型熱氣球打卡區和美食市集讓親子同樂；壽山動物園也在連假推出親子DIY體驗及街頭藝人表演，園區也將迎接重新開園後的第100萬名幸運遊客。

高閔琳表示，東高雄的旗山旗糖農創園區（東九道之驛）10月7日、8日下午兩點到晚上九點將舉辦「農創世紀音樂節」，邀請宇宙人等9組樂團接力表演，8日下午4時請來被譽為「翡翠騎士」的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演。

另外「高雄迎火獅左營萬年季」今年打造逾5公尺高巨型火獅，重頭戲眾人拉火獅首度開放民眾參與；第一屆「TTXC台灣文化科技大會」7日也在高雄舉辦，首件作品「未來託運所」在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁廣場開放體驗，至22日起免費開放民眾預約報名，讓民眾透過科技與未來感十足的3D動畫，沉浸式體驗國際港都高雄的過去與未來。

連假 訂房 壽山動物園 高雄市

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