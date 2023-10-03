國慶連假前小犬颱風攪局 國境之南今仍晴空萬里

國慶4天連假恐受中颱小犬攪局，依中央氣象署資料，4日深夜至5日凌晨最接近台灣，6日稍遠離仍需慎防陣風豪雨，屏東旅宿業者表示，目前7、8日旅館仍滿房，沒有明顯退房，雖已發布海警，但南部今晴空萬里未見風雨，若陸警持續至連假期間，影響船班停開，會無條件全額退費。

中央氣象署今上午11點半發布陸上颱風警報，屏東、恆春半島等區域被涵蓋在首波陸警警戒區內，東港往返小琉球船班業者於昨各別公告4日部分停航，5日全日停航，6日視海況再行調整船班，不少小琉球民宿、觀光業者已先行搭船返回台灣，躲避風雨。

小琉球觀光發展協會理事長許博翰表示，颱風消息一出，陸續有遊客致電詢問國慶連假退房事宜，先行和房客回覆，需等到4日確定颱風小犬的路徑及影響層面後，才能確定周五船班及海況，目前尚未出現退房潮，「天氣變化無常，目前還在觀察，若6日船班確定停開就會稅額退費」。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，民宿於7、8日仍保持客滿中，墾丁現在是陽光普照，還沒有明顯風雨，若陸警持續至連假期間，房客只要致電都會全額退費，但如果有客人堅持住宿也會接待，「颱風是不可抗因素，被退也沒有關係，順其自然」。