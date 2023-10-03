侯友宜悼念屏東殉職勇消 他：消防應回歸一條鞭制度保障人員權益

國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，對於屏東明揚大火事件，侯友宜表示，消防是項專業，應該回歸一條鞭制度，保障人員權益，不能讓打火兄弟有後顧之憂。

侯友宜上午8點先到里港土庫村信國社區，參觀信國社區文物館，9點左右抵達九如鄉三山國王廟參拜，再到九如鄉農會與農民座談，最後到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。

結束九如鄉參拜與農會座談後，侯今天最後一個行程是到心燈生命禮儀館悼念屏東4名殉職消防員，向家屬慰問致意，侯到心燈廳追思會場捻香致意，逐一慰問4消防員家屬，並將全球海外台商後援會募得的經費，致送家屬作慰問金。