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侯友宜悼念屏東殉職勇消 他：消防應回歸一條鞭制度保障人員權益

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，上午11點左右到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，上午11點左右到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。記者張已亷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，對於屏東明揚大火事件，侯友宜表示，消防是項專業，應該回歸一條鞭制度，保障人員權益，不能讓打火兄弟有後顧之憂。

侯友宜上午8點先到里港土庫村信國社區，參觀信國社區文物館，9點左右抵達九如鄉三山國王廟參拜，再到九如鄉農會與農民座談，最後到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。

結束九如鄉參拜與農會座談後，侯今天最後一個行程是到心燈生命禮儀館悼念屏東4名殉職消防員，向家屬慰問致意，侯到心燈廳追思會場捻香致意，逐一慰問4消防員家屬，並將全球海外台商後援會募得的經費，致送家屬作慰問金。

侯友宜表示，消防絕對是項專業，應該回歸一條鞭的制度，讓升遷、指揮等回歸消防專業，尤其，救災第一線指揮官與平時教育訓練很重要，不僅要有作戰策略，更要有現代的科技設備，讓第一線消防員可以獲得足夠的保障，同時相關的退撫制度，也必須符合公平性，不能讓打火兄弟有後顧之憂。

國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，上午11點左右到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。圖／侯友宜辦公室提供
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，上午11點左右到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。圖／侯友宜辦公室提供
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，上午11點左右到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今南下屏東為明年總統、立委選情拉抬聲勢，上午11點左右到屏東市心燈生命禮儀館向明揚大火4名殉職勇消捻香致意，致送家屬慰問金。記者張已亷／攝影

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