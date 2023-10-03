復原中颱風又來台東農民嘆無奈 民眾在新水塔留電話

颱風小犬陸警發布，台東劃入警戒區，9月颱風海葵重創台東災情逐漸復原中，又有颱風逼近，農民嘆無奈；綠島民眾在新換水塔寫上電話，如遭颱風吹走盼撿到民眾歸還。

中央氣象署今天上午發布颱風小犬海上陸上颱風警報，陸上警戒區包含花東、屏東等地，預估愈晚北部、東北部降雨愈明顯，東北部山區須留意局部大雨發生。

今天上午農民趕往田裡加強防颱措施，種植園藝作物的陳姓農民忙著整修破碎黑網；他說，9月海葵颱風將遮蔭的黑網吹破，他重新換過，才做了一半，颱風又來了，是否要繼續綁讓他無所適從，最後還是決定繼續綁黑網。

楊姓釋迦農說，上次颱風海葵將整個釋迦樹吹倒，釋迦果也吹掉很多，好不容意才將倒樹扶正，希望可以搶救一些，怎料，颱風又來，只好趕快剪枝，讓釋迦果樹不受風影響；但擔心剛長出的果子是否可以撐住這次颱風，「1個月1個颱風，怎麼受得了，無奈」。

種植苦茶樹的陳姓農婦說，苦茶果10月中旬就可採收，但被海葵颱風吹落近8成，原本想說還剩2成「加減採收」，沒想到颱風又來了，「我看這次可能全部都會被吹落」。

住在綠島的李姓民眾說，住家水塔被海葵颱風吹走不見了，才剛換新的，颱風又來了，「這次決定在水塔上寫上地址和電話」，如果再被風吹走，麻煩撿到的綠島鄉民可以打電話通知他。