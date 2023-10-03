高雄消防服務人口比六都最末 藍營籲提升比例、智慧救災

屏東明揚大火造成4名消防員殉職，高雄市議會國民黨團今天針對消防員過勞、防災安全提出質詢，高雄消防服務人口比是1:1779，建議提高消防服務人口比例。市長陳其邁表示，將增編消防預算，因應整備科技廠房救災量能。

市議員鍾易仲表示，屏東明揚大火造成4名消防員殉職，相較於屏東，高雄的731氣爆、中油石化廠大火、城中城大火，當時都引發社會震驚，也重新檢討消防救護的精進。高雄的消防服務人口比例1:1779，一直都是六都最高的，2019年消防署推動五年、三千人計畫，希望各縣市能以消防服務人口比以1:1300作為目標，但高雄五年來不但沒有減少，反而還緩緩上升。

鍾易仲說，台北市從2019年的1:1490，2022年已經降到1:1352，明顯改善。111年高雄消防局說要把消防預算人力補足到1:1750，但看113年預算，消防人力是1:1732，消防工作是非常需要人力的工作，人力難道不用補、不重要嗎？

「智慧防救災非常重要！」市議員黃柏霖表示，智慧防救災需要制度，跨區域高屏整合，調度有限資源。第二是人力，沒有足夠的人力資源，消防人員應勤一休一，永遠都無法好好休息；當針對危險場域，事先應該加強盤點，透過詳實資訊讓防災降到最低，不要讓內部成本外部化。智慧防救災，用機器人第一時間到現場，空拍機偵測狀態，弟兄生命才是最重要的。

陳其邁表示，高雄市消防預算從109年23.08億元，增加至113年30.05億元，增編6.97億；消防車逾齡全國最低，112年汰購逾齡車輛16輛，消防車逾齡比從108年25%降到4%以下。因應整備科技廠房救災量能，爭取中央補助強化消防車輛與裝備預算7.9億。去年核定增加139名消防人力，至114年消防人力補足至1750人。今年7月起，消防員危險加給由70%提升85%，112年中央已補助，113年已納入預算。