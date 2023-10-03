屏東市登革熱累計48例 千禧公園4日地毯式噴藥滅殺病媒蚊
登革熱疫情延燒，屏東市登革熱累計48例，又以華山里12例為多，確診個案中多有到千禧公園、總圖及國運中心運動習慣，屏東縣府衛生局、環保局及屏東市公所研議全面孳清後，再參考高雄市噴消方式，採地毯式夾擊熱噴消加水性噴藥，4日上午將在千禧公園周邊全面噴藥，提醒民眾一周內至10月12日非必要請勿進入公園。
屏東市確診登革熱個案多數位於豐年、華山、溝美、豐榮里，中心區域為千禧公園、總圖及國運中心。市公所清潔隊表示，處理方式將以萬年溪為中線，由大連路側及廣東路側2邊同時熱噴藥夾擊，滅殺蚊子成蟲，並全面加水性噴藥確保噴藥效果。
市長周佳琪呼籲，市民於4日上午8點至中午12點應配合噴消作業，勿進入千禧公園、總圖及國運中心外圍，如有去該區域運動，事後也請注意，如有觸摸設施要確實清洗乾淨，以避免自身不良反應。
由於登革熱是環境疾病，周佳琪再疾呼市民同心協力，一同貫徹室、內外「巡、倒、清、刷」工作，「沒有孳生源就沒有登革熱」，共同守護屏東市。
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