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中颱小犬今陸警恐納台中 盧秀燕：傍晚開三級應變會議

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中颱「小犬」恐直撲台灣，氣象署今將發布陸警，台中市長盧秀燕防範未然，預計傍晚召開三級應變會議。記者劉柏均／攝影
中颱「小犬」恐直撲台灣，氣象署今將發布陸警，台中市長盧秀燕防範未然，預計傍晚召開三級應變會議。記者劉柏均／攝影

中颱「小犬」恐直撲台灣，且七級暴風圈半徑持續擴大，氣象署預估明天清晨影響東南部陸地，未來暴風圈籠罩全台，預估中午前後發布陸警，最快11時30分發布陸警。台中市長盧秀燕表示，台中很可能被列入陸警區內，預計今天傍晚召開三級應變會議，呼籲市民不能掉以輕心。

氣象署簡任技正伍婉華上午指出，預估小犬周三到周四從東南端陸地到巴士海峽之間通過，周三到周五影響最大。

伍婉華提到，今天北部、東北部中午、下午到晚上以後短暫雨，下雨愈明顯；周三、周四首當其衝為東半部及恆春半島，今天深夜起下雨，明天到周四有豪雨或以上降雨；南部深夜之後局部雨，周三周四颱風最為靠靠近時，雨勢加大。

盧秀燕今天上午主持市政會議，表示台中很可能被列入陸上颱風警報區域內，預計今天傍晚召開三級應變會議，明天早上召開二級整備會議。

盧秀燕提醒，往例秋颱常常造成西部低窪地區重創，呼籲市民不能掉以輕心，市府各局處一定也會加強防颱措施，包含近期活動等，都要做好相關應變、整備、雨備的工作。

盧秀燕 颱風 氣象署

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