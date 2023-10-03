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高雄競爭力從六都最末到第1 陳其邁拚數位淨零雙軸轉型

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議會今天舉行第四屆第二次定期大會，市長陳其邁進行施政報告。記者徐如宜／攝影
高雄市議會今天舉行第四屆第二次定期大會，市長陳其邁進行施政報告。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今天舉行第四屆第二次定期大會，市長陳其邁進行施政報告。他表示，高雄在縣市競爭力總排名，已從六都最末拚到六都第一，並持續推動高雄進行數位及淨零的雙軸轉型。

在天下永續幸福城市縣市競爭力總排名，合併後高雄首度奪得六都冠軍，從2019年的六都最末，拚到今年的六都第一；在環境、施政、社福、多元共融四個面向，也拿到六都第一，感謝議會及市民的努力。

陳其邁宣布，高雄持續進行數位及淨零的雙軸轉型，淨零產業鏈也已成型。高雄市溫室氣體排放現況，2005年排碳量6614萬噸，2021年排碳量5737萬噸，減碳量877萬噸，減量13.3%。十月成立淨零學院。

有關楠梓產業園區發展，陳表示，全力配合台積電高雄廠先進製程所需行政協助，用水部分新增橋頭及楠梓再生水廠，每日提供10.5萬噸水，另新設藍田國小、高科實中等校，115至117學年度預計增加129班、3791名額。產業園區周邊交通則新增楠梓交流道匝道及聯絡道，推動新台17線全線通車與翠華路拓寬工程。

全台登革熱案例持續增加，以台南最多，雲林、高雄次之。陳其邁說，預估十月達疫情高峰，高雄市在疫情強化措施部分，成立北高雄前進指揮中心，建構北高6區防火牆，啟動5防疫聯合分區，高風險場域加強防疫，跨區處及區里動員整頓髒亂點、醫療整備強化通報。

陳其邁表示，高雄的演唱會經濟創造13.2億元的觀光產值，今年1到8月大型演唱會37場，超過66萬名全球歌迷來到高雄；下半年演唱會預計有60場，英倫天團Coldplay 11月11、12日在世運主場館開唱，預計吸引10萬歌迷。他並推薦10月7日至22日的TTXC台灣文化科技大會，10月8日在高雄7號碼頭有「翡翠騎士震撼大港」。

高雄市議會今天舉行第四屆第二次定期大會，市長陳其邁進行施政報告。記者徐如宜／攝影
高雄市議會今天舉行第四屆第二次定期大會，市長陳其邁進行施政報告。記者徐如宜／攝影

陳其邁 高雄市 演唱會

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