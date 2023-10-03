高雄旗糖農創園區舉辦農創世紀音樂節 P!SCO等9組樂團開唱

國慶連假玩什麼？高雄市政府都發局將在7日（周六）、8日（周日）兩天，在旗山區高雄旗糖農創園區舉辦農創世紀音樂節活動，邀請P!SCO等9組國內外熱門樂團前來獻唱，加上農機展示及文創市集，還有重新粉墨登場的旗山糖廠冰店，全程免門票也免費停車。

台糖高雄區處說，農創世紀音樂節10月7日、8日兩天在高雄旗糖農創園區 (東九道之驛）登場，總共邀請P!SCO等9組國內外熱門樂團前來獻唱，兩天的活動中也安排農機展示，從每天的下午2點到5點半；現場文創市集活動，則是每天下午2點到晚上9點，有眾多文創商品及吃喝好康。

台糖說，為了舉辦活動，連日來特別加強整修園區內部環境，整理相關停車場，協助安排民眾停車，目的就是要讓市民朋友賓至如歸；台糖公司高雄區處也特別更新旗山冰店戶外桌椅，以全新裝潢及舒適用餐環境，提供民眾更舒服的吃冰感受，並將熱銷台糖商品擴充至116項，豐富冰店商品。