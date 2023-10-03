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教團呼籲 訂法保護在家巡迴教師安全

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄教師團體反映，部分在家巡迴輔導教師被特教兒家長騷擾或言語暴力，但基於特教法無法拒絕授課，每周忐忑前往高風險家庭，希望訂定法規保障輔導教師授課安全；教育局表示，近期將召開在家巡迴輔導教師督導會報，討論事前預防、事中陪同人力協助、事後通報申訴諮商，納入在家巡迴計畫修正。

高雄市教師會特教委員會委員李淑貞指出，近年部分在家巡迴輔導教師受騷擾，輔導教師危險性不輸社工師，但社工有社工師法保護，巡迴教師卻沒有。

巡迴輔導教師反映，到宅上課時曾遇到學生家人穿內褲走來走去，或家長醉倒在上課桌椅旁；還曾碰上家長吵架、狂摔家具，師生嚇到躲房間「避難」；也有學生家經營八大行業，上課身邊都是黑衣大哥，對方若感到被言語冒犯，即以三字經、五字經問候。

市議員湯詠瑜表示，行政院核定「強化社會安全網計畫」中，社工、心理師、教師進入高風險家庭的需求，都需要跨局處共同討論。在家巡迴輔導教師對學生提供教育服務，但部分性騷擾、言語暴力行為，都可能導致教師至學生家上課的安全疑慮。

教育局表示，受教個案開案前會先評估，訪視確定學生需求以利教學輔導，過程若認為教師單獨到學生家上課有安全疑慮，可召開個別化教育會議，討論改採線上上課、協同教學或更換教師可行性。

教育局將參考社會局、衛生局分享建議，召開在家巡迴輔導教師督導會報，強化教師服務時的人身安全配套機制。

教師 社工 教育局

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