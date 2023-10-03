四重溪新停車場 明年3月完工

台灣4大名湯之一的屏東車城四重溪溫泉區，因鄉內停車空間無法附載日漸增多的遊客，中央補助2400萬元、縣府自籌900萬元，興建約2000餘坪停車場，提供近180個停車格，預計明年3月完工，縣長周春米昨出席動土典禮，期許工程平安順利、如期完工，未來將引進更大型更具規模活動。

縣長周春米表示，屏東擁有台灣最南端的四重溪溫泉，從日治時期就被列為台灣4大名湯之一，為完善周圍公共設施，現規畫溫泉公園整建、停車場、大浴場等3大公共建設，及著手研議溫泉老街改造等工程，未來將爭取更多建設，提升溫泉區整體規畫，創造更高產值。

交旅處表示，屏東四重溪溫泉與北投、陽明山及關子嶺溫泉並列為台灣4大名湯，環境幽靜、四季如春，有「四時景」美稱，而四重溪溫泉區於平日就吸引眾多遊客朝聖，連續例假日期間湧入大量遊客，地方停車位明顯不足。

為解決停車需求，興建的「四重溪溫泉區停車場」包含停車場鋪面工程、指標系統、水土保持、機電設備等4項工程，基地面積9300餘平方公尺，共規畫大、小客車、婦幼、無障礙等約180格停車格，並規畫綠帶植栽區及人行步道。