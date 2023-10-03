聽新聞
test
0:00 / 0:00

四重溪新停車場 明年3月完工

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

台灣4大名湯之一的屏東車城四重溪溫泉區，因鄉內停車空間無法附載日漸增多的遊客，中央補助2400萬元、縣府自籌900萬元，興建約2000餘坪停車場，提供近180個停車格，預計明年3月完工，縣長周春米昨出席動土典禮，期許工程平安順利、如期完工，未來將引進更大型更具規模活動。

縣長周春米表示，屏東擁有台灣最南端的四重溪溫泉，從日治時期就被列為台灣4大名湯之一，為完善周圍公共設施，現規畫溫泉公園整建、停車場、大浴場等3大公共建設，及著手研議溫泉老街改造等工程，未來將爭取更多建設，提升溫泉區整體規畫，創造更高產值。

交旅處表示，屏東四重溪溫泉與北投、陽明山及關子嶺溫泉並列為台灣4大名湯，環境幽靜、四季如春，有「四時景」美稱，而四重溪溫泉區於平日就吸引眾多遊客朝聖，連續例假日期間湧入大量遊客，地方停車位明顯不足。

為解決停車需求，興建的「四重溪溫泉區停車場」包含停車場鋪面工程、指標系統、水土保持、機電設備等4項工程，基地面積9300餘平方公尺，共規畫大、小客車、婦幼、無障礙等約180格停車格，並規畫綠帶植栽區及人行步道。

溫泉 停車場 屏東

延伸閱讀

屏東四重溪溫泉區2千多坪停車場動土 拚明年3月中完工

明揚大火究責 陳玉珍酸林右昌選不出王美花或周春米

明揚大火10死百人傷周春米批人禍後續檢討中央地方努力

明揚大火4勇消殉職 國小生繪卡片給消防員「謝謝守護」

相關新聞

屏東物產館耗2億 開幕年餘就休館

屏東縣府在長治鄉斥資2億元打造的屏東農業物產館，去年初「熱博」試營運，8月開館由南仁湖集團接手正式營運，未料僅1年多就因...

甲仙盼就醫專車增班 交局：駕駛難尋

住高雄市甲仙區居民投訴，偏鄉就醫專車班次少、座位少，且僅有早班車，中午就回程，讓下午就診者返家路迢迢，市府交通局無奈表示...

四重溪新停車場 明年3月完工

台灣4大名湯之一的屏東車城四重溪溫泉區，因鄉內停車空間無法附載日漸增多的遊客，中央補助2400萬元、縣府自籌900萬元，...

教團呼籲 訂法保護在家巡迴教師安全

高雄教師團體反映，部分在家巡迴輔導教師被特教兒家長騷擾或言語暴力，但基於特教法無法拒絕授課，每周忐忑前往高風險家庭，希望...

屏東農業物產館花2億打造開幕1年傳暫時休館 議員：就是蚊子館

屏東縣府在長治鄉斥資約2億元打造屏東農業物產館，占地約近2公頃，於2020年2月動土，同年8月開館正式營運，由南仁湖集團...

2023萬年季「高雄迎火獅」 打造史上最高5.6米巨型火獅

2023萬年季「高雄迎火獅」將於雙十國慶連假10月7日至9日，連續3天在左營蓮池潭孔廟廣場盛大舉辦。今年打造史上最高5....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。