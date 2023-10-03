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甲仙盼就醫專車增班 交局：駕駛難尋

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

住高雄市甲仙區居民投訴，偏鄉就醫專車班次少、座位少，且僅有早班車，中午就回程，讓下午就診者返家路迢迢，市府交通局無奈表示，就醫專車有嚴格規定，但真正原因是「駕駛難尋」，目前要增加班次的確有難度，將持續推動幸福巴士2.0拓展至旗美九區。

居住甲仙游姓市民表示，妻子在高雄長庚就醫多年，門診時間多在下午，偏偏直達醫院就醫專車早上啟程，中午就返程。這讓部分就醫者不方便，像妻子下午看完診想返家，無直達車可搭，只能靠轉車或搭計程車再轉車，費時、費力又花錢。

經營就醫專車的「高雄客運」表示，的確有乘客反映就醫專車座位、班次不足，但增路線、班次必須市府交通局同意，另專車有嚴格規定，需要有無障礙設施，目前符合規定車輛有限，很難增加班次、座位。

交通局運輸管理科長蕭宛琳坦言，真正的原因不是車子難找，而是駕駛難尋，「全台不少公共運輸業者都缺駕駛」，高雄公車維持現有班次已不易，要再增加班次的確有所難度。

交通局表示，偏鄉就醫除提供就醫公車及公車式小黃服務，也將提供替代轉乘車資訊，請區公所加強宣導。未來將在美濃、杉林區已推動的幸福巴士2.0服務上，拓展至旗美九區，以彈性預約接駁服務搭配幹線公車，提供更多交通選擇。

公車 加班 偏鄉

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