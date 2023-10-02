防治登革熱沒疫苗及治療藥劑 學者：噴藥滅蚊有必要

為防止登革熱疫情擴散，高市衛生局採噴藥等緊急防治措施，卻引發民眾擔心藥劑對人及寵物有害疑慮；對此，學者今天表示，登革熱在沒有疫苗及治療藥劑下，噴藥滅蚊是緊急防治必要手段。

國民黨高雄市議員鍾易仲昨天透過新聞稿指出，有民眾陳情遵守防疫規範、人畜撤離，噴藥後1小時才返回屋內，但家中寵物狗深夜出現不適症狀，經獸醫診斷是中毒，也有寵物業者表示怕危及小動物生命，每次噴藥都像逃難。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，依據中央疾管署「登革熱/屈公病防治工作指引」，為有效防制登革熱疫情擴散，落實疫調採檢、孳生源清除及噴藥滅蚊3合1防治工作是必要的緊急防治手段。

台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，在目前登革熱並沒有疫苗、治療藥劑的情形下，為快速減少環境中病媒蚊數量，避免疫情擴散，並為清除孳生源爭取時間，實施化學防治（噴藥滅蚊）是緊急防治登革熱的必要方式。

徐爾烈並表示，環境衛生用藥的主成分是除蟲菊精，遇陽光及空氣極易分解，對哺乳類動物的急毒性極低，但對於昆蟲如蚊子、家中害蟲如塵蟎的殺滅效果極佳，在環境部與衛生單位依據經驗與規範實施噴藥下，發生意外機率非常低。

台灣環境有害生物管理協會理事長、高雄大學教授白秀華說，登革熱是蚊媒傳染病，其中「埃及斑蚊」性喜人類居家環境，也是須執行家戶「室內空間噴藥」滅蚊的主因，同時配合落實孳生源清除工作，可避免帶病毒的埃及斑蚊危害社區。

高雄市衛生局表示，高雄市20年來秉持噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、噴藥技術及機具都經過嚴謹評估，並以有效滅蚊為目的進行噴藥。