協議保障攤商經營 高市凱旋跳蚤市場紛擾落幕

高雄凱旋跳蚤市場今年初爆發經營權糾紛，市長陳其邁多次喊話要雙方坐下來好好談；雙方代表今天在高雄市議會簽訂協議，將保障攤商經營權，讓攤商如常擺攤至2026年年底。

雙方代表今天在議會簽署承諾書，約定讓凱旋跳蚤市場（含夜市、跳蚤市場等）正常營運，保障攤販安心營業，也讓這場因經營權引發的紛擾，暫時畫下句點。

凱旋跳蚤市場執行長許芳瑞告訴中央社記者，自從上次斷電事件後，攤商僅能克難以部份電源加上發電機擺攤，因過去的糾紛與擺攤不易，大約少了2成攤商；希望本週末起就能恢復正常營業，也恢復過去狀況。

元凱公司表示，今天委託前高雄市議員蘇炎城代表出席，蘇炎城與許芳瑞簽下協議，雙方將終止爭議，以保護攤商權益為前提，在2026年12月30日前讓攤商如常擺攤。

元凱公司表示，元凱一直與攤商站在一起，即使先前要與攤商簽訂合約，也考量攤商經營不易，祭出攤租減免；今天協議後已向台電提出復電申請，希望在此協議下，許芳瑞能善盡保障攤商權益之責，不要因此增收攤租，這非元凱公司樂見。

凱旋跳蚤市場糾紛延燒多時，此前元凱公司指場地是他們向台糖承租，先前與許芳瑞的租約已終止，並一度封閉場域、斷電暫停營業；但許芳瑞認為元凱公司違法片面終止合約，擅自斷電罔顧攤商權益，雙方紛爭更引發陳其邁關切。