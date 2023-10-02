快訊

母中秋撥亡兒電話號碼 警換新門號突接來電...暖心對話看哭網友

友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

協議保障攤商經營 高市凱旋跳蚤市場紛擾落幕

中央社／ 高雄2日電

高雄凱旋跳蚤市場今年初爆發經營權糾紛，市長陳其邁多次喊話要雙方坐下來好好談；雙方代表今天在高雄市議會簽訂協議，將保障攤商經營權，讓攤商如常擺攤至2026年年底。

雙方代表今天在議會簽署承諾書，約定讓凱旋跳蚤市場（含夜市、跳蚤市場等）正常營運，保障攤販安心營業，也讓這場因經營權引發的紛擾，暫時畫下句點。

凱旋跳蚤市場執行長許芳瑞告訴中央社記者，自從上次斷電事件後，攤商僅能克難以部份電源加上發電機擺攤，因過去的糾紛與擺攤不易，大約少了2成攤商；希望本週末起就能恢復正常營業，也恢復過去狀況。

元凱公司表示，今天委託前高雄市議員蘇炎城代表出席，蘇炎城與許芳瑞簽下協議，雙方將終止爭議，以保護攤商權益為前提，在2026年12月30日前讓攤商如常擺攤。

元凱公司表示，元凱一直與攤商站在一起，即使先前要與攤商簽訂合約，也考量攤商經營不易，祭出攤租減免；今天協議後已向台電提出復電申請，希望在此協議下，許芳瑞能善盡保障攤商權益之責，不要因此增收攤租，這非元凱公司樂見。

凱旋跳蚤市場糾紛延燒多時，此前元凱公司指場地是他們向台糖承租，先前與許芳瑞的租約已終止，並一度封閉場域、斷電暫停營業；但許芳瑞認為元凱公司違法片面終止合約，擅自斷電罔顧攤商權益，雙方紛爭更引發陳其邁關切。

陳其邁 高雄市 夜市

延伸閱讀

高市議會定期會開幕 陳其邁指明年將全力扶植產業

香蕉文化節開幕！陳其邁摸肚皮喊「快吃不下」邀請民眾吃香蕉

秋節樂團圓！陳其邁訪百歲人瑞 致贈1萬元重陽禮金

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

相關新聞

屏東農業物產館花2億打造開幕1年傳暫時休館 議員：就是蚊子館

屏東縣府在長治鄉斥資約2億元打造屏東農業物產館，占地約近2公頃，於2020年2月動土，同年8月開館正式營運，由南仁湖集團...

2023萬年季「高雄迎火獅」 打造史上最高5.6米巨型火獅

2023萬年季「高雄迎火獅」將於雙十國慶連假10月7日至9日，連續3天在左營蓮池潭孔廟廣場盛大舉辦。今年打造史上最高5....

鄧師傅餐飲集團擴大公益獎助 提供中山工商僑生獎助金

老字號台菜「鄧師傅功夫菜」與中山工商合作已10多年，長期捐獎助金，今年更增加捐助編制班僑生，讓師生很感動。校長林昭億表示...

屏東首屆鐵道文化祭國慶連假登場 7、8日開幕免票入園

2023屏東鐵道文化祭7日於潮州鐵道園區開幕，7、8日免票入園，有主題表演與市集，推出限量鐵道餐盒；文化處表示，活動串聯...

「高端」流感疫苗惹議 高雄家長反悔拒打

即日起公費流感疫苗在全台各地陸續開打，今年得標的國內外疫苗廠商共有4家，國內、國外各2家，國內其中一家就是之前新冠肺炎疫...

高捷延伸屏東系統竟不同 藍營議員輪番批

高雄捷運預計途經林園區延伸至屏東東港及林邊，高市捷運局今在議會以2頁報告提出「可行性研究」爭取議員備查，經國民黨議員追問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。