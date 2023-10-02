訪五角大廈 高市議員林智鴻：台灣反對共產極權施壓

高雄市議員林智鴻赴美參加美國國務院全球領袖人才培訓計畫（IVLP），他在五角大廈表示，台灣反對任何共產極權國家對台灣施壓，會與自由民主聯盟國家站在一起，維護印太安定。

林智鴻今天在五角大廈會議行程中，與20個各國代表進行簡短模擬記者會，會中他表示，台灣重視印太地區平衡，反對任何共產極權國家對台灣施加各種壓力。

林智鴻強調，「台灣會跟世界自由民主聯盟國家站在一起，包括美國、日本在內，一起合作維護印太地區的和平與安定」。

林智鴻透過新聞稿表示，從聯邦政府體制到州政府運作，政府的透明度與課責制度是此行IVLP的研討重點；經過五角大廈、眾議院實地觀摩，更能親身感受美國對追求自由價值的堅持與穩定世界局勢能力的強大。

林智鴻說，不論是超然獨立機關道德委員會對國會議員的調查，或司法部對政府的監察，以及民間開放政府組織運作與吹哨者保護機制，美國建立各種制度都是希望政府更透明及開放。

林智鴻獲得美國國務院邀請，於美東時間9月25日起參與為期近1個月的IVLP，將針對研討開放政府的透明度與課責制度等議題，與來自韓國、沙烏地阿拉伯、保加利亞、泰國、黎巴嫩、愛沙托亞、埃及、突尼西亞、克羅埃西亞、黎巴嫩、斯里蘭卡、尼泊爾、巴勒斯坦等近20個國家的培訓領袖代表交流。