跨國合作兒童劇「巨人的花園」 10月21日駁二登場

高雄Dot Go劇團與保加利亞瓦爾納國立偶劇團合作推出兒童劇「巨人的花園」，將於10月21日、22日在駁二正港小劇場登場，帶領觀眾一起體會「獨占」與「分享」所帶來的不同人際發展與感受。

高雄市文化局長王文翠表示，Dot Go劇團連續3年獲選為高雄市文化局「正港雄有戲」計畫的演出團隊，這次「巨人的花園」與保加利亞瓦爾納國立偶劇團（State Puppet Theatre Varna Bulgaria）攜手共同創作，足見Dot Go劇團特別投注更多製作能量，要為大小觀眾帶來更精緻的表演藝術體驗。

「巨人的花園」改編自英國文學之神奧斯卡．王爾德（Oscar Wilde）童話作品。故事描述自私的巨人將自己美麗的花園築起了高牆，阻止孩子進入玩耍，巨人的花園從此失去了孩子笑聲，迎來無止盡的寒冬。

故事中，孤獨的巨人困惑春天去哪了，為何花園始終覆蓋著白雪，直到他看見，有孩子經過的地方，花兒才有了笑容，巨人終於明白有愛的地方就有了春天。巨人決定拆掉圍牆，打開了自私枷鎖，迎來了快樂的童稚笑容與繽紛的春天。

Dot Go劇團曾在2016年與保加利亞瓦爾納國立偶劇團，交流合作演出「小老頭和他的朋友們」，今年再度共同創作，全程於保加利亞瓦爾納國立偶劇團進行排練。延續「單人多角」、「人偶同台」特色演出。

Dot Go劇團表示，劇中布景、道具、戲偶、服裝、音樂等各項設計及製作，也與多位保加利亞劇場藝術家共同激盪創作，以簡約、創意、環保、沉浸體驗與充滿想像的方向設計，並直接於當地完成製作、彩排，試演，再空運回台啟動巡演，劇團藝術總監朱曙明親自操刀演出。