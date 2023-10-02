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鄧師傅餐飲集團擴大公益獎助 提供中山工商僑生獎助金

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
老字號台菜「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕（右二）捐助編制班僑生。圖／中山工商提供
老字號台菜「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕（右二）捐助編制班僑生。圖／中山工商提供

老字號台菜「鄧師傅功夫菜」與中山工商合作已10多年，長期捐獎助金，今年更增加捐助編制班僑生，讓師生很感動。校長林昭億表示，鄧師傅功夫菜秉持創辦人「唯有知識才能改變命運」的理念，善盡企業公益責任。

鄧師傅功夫菜標榜以每道菜都流露「家庭風」的懷念滋味，打動無數消費者，飄香高雄逾35年，且馳名海內外。從99年起即與中山工商建教合作，十多年來並由鄧師傅餐飲集團捐獎助金，鼓勵學生勤奮向學。

林昭億表示，學校除了產學攜手僑生專班外，今年還有15名編制班僑生就讀，由於政府未補助註冊費，對編制班僑生而言是一大負擔，經與鄧師傅餐飲集團溝通後，執行長鄧至佑立即答應擴大獎助每年4名額，今年有2名餐飲科編制班僑生獲得此獎助。

鄧師傅功夫菜創辦人鄧文裕小時候家境清寒，13歲就進入職場，在大飯店從學徒升至主廚，並獲飯店獎助金，且曾至國外學法國菜。鄧文裕如今事業有成但不忘來時路，希望透過獎助金鼓勵更多學生在學業與專業並行，未來成為產業的佼佼者。

鄧至佑表示，鄧師傅功夫菜長期贊助一所偏鄉國小孩童早餐，且雖疫情3年衝擊經營，但未辭退任何員工，公益更未中斷，今年擴大捐助中山工商編制班餐飲科2名僑生，3年各獲12萬元獎助金。

中山工商實習處主任廖家新表示，113學年度除原有的電子科、資訊科、美容科及商業經營科三+四產學攜手僑生專班外，預計新增餐飲管理科及烘焙食品科，未來也將深化與鄧師傅功夫菜的產學合作。

餐一乙班印尼僑生蘇瑟詩，家中經營中菜餐廳，從小耳濡目染，也會幾道簡單料理，姐姐就讀中山工商美容科產學攜手專班，她也選擇到台灣念書，雖然初來乍到會想家，但餐飲是她的夢想，未來打算與母親攜手開設烘焙坊圓夢。

印尼僑生陳晶灡國小就喜歡做料理，且必須負責全家人的晚餐，哥哥和姐姐分別就讀資訊科及美容科產學攜手僑生專班，今年他也隨著來台就讀餐飲科，平時生活費由兄姐支應，母親預計明年來台定居，他說要努力學習技藝，盼望未來有機會和母親一起在台灣開餐館。

老字號台菜「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕（左）捐助編制班僑生。圖／中山工商提供
老字號台菜「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕（左）捐助編制班僑生。圖／中山工商提供
老字號台菜「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕（左）捐助編制班僑生。圖／中山工商提供
老字號台菜「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕（左）捐助編制班僑生。圖／中山工商提供

印尼 烘焙 餐廳

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