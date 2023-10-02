颱風小犬來襲 墾丁、雙流及藤枝等園區將預警休園

受颱風小犬及外圍環流影響，林業及自然保育署屏東分署今天表示，考量旅遊安全，林後四林平地森林園區、墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區4日及5日預警性休園，自然步道也暫停開放。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，因中央氣象署預測影響最明顯時間在4日及5日，因此林後四林平地森林園區、墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區4日及5日將預警性休園，林業保育署屏東分署所轄自然步道也暫停開放。

另外，檜谷山屋及北大武山國家步道將自中央氣象署發布海上颱風警報時起預警性關閉，夜間將不提供住宿，籲山友暫勿前往，已經上山的民眾儘速下山。

林業及自然保育署屏東分署表示，關閉期間已經核可的住宿申請均廢止，已經繳納的住宿費均可申請退費，山屋及步道恢復開放日期將另外公布。

林業保育署屏東分署表示，颱風期間及前後，山區易有崩坍落石發生，民眾應避免前往山區活動，並密切注意氣象及道路預警等資訊，留意自身安全。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除，進行災害勘查及環境整備後滾動式調整。