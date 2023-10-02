快訊

今晚11時30分海警！中颱小犬這日台東登陸掀風雨 天氣變化一圖看懂

諾貝爾醫學獎得主揭曉！促成新冠疫苗問世 卡里科、魏斯曼獲殊榮

亞運舉重／挺舉前熱身傷大腿 郭婞淳奪銅哭了：期待沒有達到

颱風小犬來襲 墾丁、雙流及藤枝等園區將預警休園

中央社／ 高雄2日電

颱風小犬及外圍環流影響，林業及自然保育署屏東分署今天表示，考量旅遊安全，林後四林平地森林園區、墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區4日及5日預警性休園，自然步道也暫停開放。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，因中央氣象署預測影響最明顯時間在4日及5日，因此林後四林平地森林園區、墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區4日及5日將預警性休園，林業保育署屏東分署所轄自然步道也暫停開放。

另外，檜谷山屋及北大武山國家步道將自中央氣象署發布海上颱風警報時起預警性關閉，夜間將不提供住宿，籲山友暫勿前往，已經上山的民眾儘速下山。

林業及自然保育署屏東分署表示，關閉期間已經核可的住宿申請均廢止，已經繳納的住宿費均可申請退費，山屋及步道恢復開放日期將另外公布。

林業保育署屏東分署表示，颱風期間及前後，山區易有崩坍落石發生，民眾應避免前往山區活動，並密切注意氣象及道路預警等資訊，留意自身安全。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除，進行災害勘查及環境整備後滾動式調整。

屏東 颱風 小犬颱風 墾丁

延伸閱讀

颱風小犬聽起來好可愛？氣象署揭日本命名 是「冬季大三角」之一

吳聖宇：中颱小犬再偏北 對東半部及南部山區威脅大

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨西半部防強陣風

小犬颱風逼近台東海面浪高2米 午後綠島、蘭嶼停航

相關新聞

影／馬祖福澳港多艘船舶離奇亂漂 研判可能纜繩斷裂

馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，海巡署第十一巡防區指揮部表示，昨上午8時許獲報後，即派遣人員戒護，並通報漁會及其船...

2023萬年季「高雄迎火獅」 打造史上最高5.6米巨型火獅

2023萬年季「高雄迎火獅」將於雙十國慶連假10月7日至9日，連續3天在左營蓮池潭孔廟廣場盛大舉辦。今年打造史上最高5....

鄧師傅餐飲集團擴大公益獎助 提供中山工商僑生獎助金

老字號台菜「鄧師傅功夫菜」與中山工商合作已10多年，長期捐獎助金，今年更增加捐助編制班僑生，讓師生很感動。校長林昭億表示...

屏東首屆鐵道文化祭國慶連假登場 7、8日開幕免票入園

2023屏東鐵道文化祭7日於潮州鐵道園區開幕，7、8日免票入園，有主題表演與市集，推出限量鐵道餐盒；文化處表示，活動串聯...

「高端」流感疫苗惹議 高雄家長反悔拒打

即日起公費流感疫苗在全台各地陸續開打，今年得標的國內外疫苗廠商共有4家，國內、國外各2家，國內其中一家就是之前新冠肺炎疫...

高捷延伸屏東系統竟不同 藍營議員輪番批

高雄捷運預計途經林園區延伸至屏東東港及林邊，高市捷運局今在議會以2頁報告提出「可行性研究」爭取議員備查，經國民黨議員追問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。