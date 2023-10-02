高捷延伸屏東系統竟不同 藍營議員輪番批

高雄捷運預計途經林園區延伸至屏東東港及林邊，高市捷運局今在議會以2頁報告提出「可行性研究」爭取議員備查，經國民黨議員追問，始知高捷延至屏東後竟是兩套系統，不符一車到底期待，且議員不滿相關經費的用度及施工工安配套均未完整說明，邱于軒批百年建設如此處理，「太不尊重議會」，議長康裕成也看不下去，強調此案同意備查，但議會監督不會少。

高捷延伸屏東計畫，由高市林園區到屏東林邊鄉路線總長16.6公里、總經費456億餘元，屏東縣政府日前向議會報告，已獲同意，預計9月底前將可行性評估案送交通部審查。高雄市議會第四屆第二次定期大會今天開幕，高市捷運局也送同一案爭取議會備查，但因報告內容不夠翔實，遭藍營議員輪番批評。

高市捷運局今早共提出「高捷小港林園線RLM01標機電系統工程」第1期預付款補辦預算及「高捷延伸屏東林邊可性研究」爭取議會備查，針對前案，議員邱于軒質疑，捷運局擬自土地開發基金中舉借，每年將再增多少利息，報告中完全看不出來。同黨議員陳麗娜接著批，捷運延伸線自償率不知何時才能回收，錢卻一借再借，究竟需增多少預算，捷運局含糊其詞。

捷運局長吳義隆表示，由於物價調漲，以北部縣市經驗，南北環預算約調增69%，高市部分還在精算。他並進一步解釋，已先發包高捷林園延伸線機電標進度提前，依約市府需支付第一期工程款，但因預算編在明年度，因此才在議會中提補辦預算，不然會有違約之虞。

陳麗娜進一步，捷運延伸屏東案，未來屏東可能需借助高雄經驗進一步協助，縣市交接路未來在經費預算上如何支應，如何分責？捷運局竟只給2頁報告，難保日後不會步上雙北與基隆後塵，演成糾紛，「公親變事主」。

吳義隆說明，高屏延伸線，有2.42里在高雄林園轄區，至屏東後轉為高架輕軌，系統不同，高雄與屏東運量基準不同，財務規模也不同，總經費共456億，中央將補助337億，二縣市設有協調機制。

議員方信淵指高屏早已是共同生活圈，捷運高屏延伸線竟有2套系統，無法置信不能一車到底！吳義隆說，屏東運量低，經評估如與高市系統拉齊 ，財務方面恐怕30年也無法平衡。

邱于軒認捷運局對於與屏東銜接需負擔多少經費，機廠誰蓋，且RLC站將穿越林園工業區，是否會影響及公共安全均未講明，百年建設只提具這麼簡單的報告就要議會備查同意，「太不負責」。