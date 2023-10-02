「高端」流感疫苗惹議 高雄家長反悔拒打
即日起公費流感疫苗在全台各地陸續開打，今年得標的國內外疫苗廠商共有4家，國內、國外各2家，國內其中一家就是之前新冠肺炎疫苗鬧得沸沸揚揚的「高端」。消息一出也讓部分家長不滿，因為公費疫苗沒得挑，出現「拒打」浪潮。
今年度公費流感疫苗得標廠商出現高端引發熱議，高雄市衛生局今起分兩階段開打，校園也陸續調查學童注射疫苗意願，但部分家長對高端仍有疑慮，向學校表示「是高端就不打」，部分家長直言對於「高端」印象太差，建議有選擇疫苗品牌權利。
衛生局張秋文簡任技正表示，高雄市今年採購83萬1,000劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達30％。秋冬為流感疫情流行高峰期，國內自今年起防疫措施陸續解封，流感病毒蠢蠢欲動，高危險群儘速接種流感疫苗極為重要，讓身體提早產生抗體防範流感。
此外，中央為提供65歲以上長者更完整的免疫保護力，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔，今年10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。第一階段為即日起曾接種過13價(或15價)結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13/PCV15)且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)，可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。流感疫苗是不活化疫苗，可以和肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗或其他疫苗同時接種於不同手臂，或間隔任何時間接種，不影響疫苗之有效性或安全性。
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