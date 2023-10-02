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屏東逾22萬劑公費流感疫苗今起分2階段、171家院所供施打

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打。記者張已亷／攝影
屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打。記者張已亷／攝影

屏東今年流感疫苗及肺炎鏈球菌於今起分2階段開打，縣府準備約23萬劑，縣內171家合約院所、衛生所供民眾施打，第1階段施打65歲以上長者、醫事及防疫人員等10類對象，11月1日開始第2階段50至64歲無高風險慢性病成人；衛生局長張秀君表示，今年目前採購4廠牌疫苗，效益與安全性都無虞，請民眾安心施打。

副縣長黃國榮表示，今年流感疫情在夏季便提早出現，建議高危險群民眾盡早接種流感疫苗，能夠儘早產生抗體，減少感染及重症發生的機會，另現在是登革熱疫情最嚴重時刻，屏東陸續有確診病例發生，民眾應持續「巡、倒、清、刷」，防堵疫情擴散。

衛生局長張秀君表示，縣府今年向中央爭取逾22萬8千劑公費流感疫苗，全縣171家合約院所、衛生所供民眾就近施打，流感疫苗及肺炎鏈球菌於今起分2階段開打，另同步分階段擴大65歲以上民眾接種公費肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局指出，縣內截至9月30日，通報49例流感重症確診病例，其中有6例死亡，年齡層介於50至80歲，其中3名過去1年未接種流感疫苗，顯示接種疫苗能有效減少感染的發生，及降低染病後嚴重併發症或死亡風險。

衛生局提醒，目前流感疫情呈現上升趨勢，群聚通報增加，且以校園為多，請各級學校、補習班、兒童課後班等加強注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，務必落實手部衛生與咳嗽禮節，若有發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、缺氧等危險徵兆，請儘速就醫。

屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打，許多65歲以上長輩早起到屏東市崇蘭里昌黎殿排隊接種。記者張已亷／攝影
屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打，許多65歲以上長輩早起到屏東市崇蘭里昌黎殿排隊接種。記者張已亷／攝影
屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打。記者張已亷／攝影
屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打。記者張已亷／攝影
屏東縣政府準備逾22萬劑公費流感疫苗，今起分2階段、171家院所供施打。記者張已亷／攝影
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流感疫苗 衛生局 疫情

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