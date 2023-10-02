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屏東四重溪溫泉區2千多坪停車場動土 拚明年3月中完工

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區占地2千多坪停車場今動土，拚明年3月中旬完工，提供近2百個大、小客車停車格。圖為停車場完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區占地2千多坪停車場今動土，拚明年3月中旬完工，提供近2百個大、小客車停車格。圖為停車場完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

台灣4大名湯之一的屏東車城四重溪溫泉區，因鄉內既有停車空間無法附載日漸增多的遊客，中央補助2千4百萬元、縣府自籌9百萬元，斥資3千3百萬元，興建約2千多坪停車場，提供近2百個停車格，預計明年3月中旬完工，縣長周春米今出席停車場動土典禮，她期許接下來的工程一切平安順利，如期如質完成，未來將引進更大型、更具規模的活動。

縣長周春米表示，屏東擁有台灣最南端的四重溪溫泉，從日治時期就被列為台灣4大名湯之一，為完善周圍公共設施，現規畫溫泉公園整建、停車場、大浴場等3大公共建設，及著手研議溫泉老街改造等工程，未來將爭取更多建設，提升溫泉區整體規畫，創造更高產值。

交旅處表示，屏東四重溪溫泉與北投、陽明山及關子嶺溫泉並列為台灣4大名湯，環境幽靜、四季如春，有「四時景」美稱，而四重溪溫泉區於平日就吸引眾多遊客前往朝聖，在連續例假日期間湧入大量遊客，造成停車位不足。

為解決停車需求，此次興建的「四重溪溫泉區停車場」包含停車場鋪面工程、指標系統、水土保持、機電設備等4項工程，基地面積有9千3百多平方公尺，共規畫162格小客車停車格、5格婦幼停車格、6格無障礙停車格及6格大客車停車格，並於停車場區規畫綠帶植栽區及安全人行步道系統。

屏東縣車城鄉四重溪溫泉區占地2千多坪停車場今動土，拚明年3月中旬完工，提供近2百個大、小客車停車格。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區占地2千多坪停車場今動土，拚明年3月中旬完工，提供近2百個大、小客車停車格。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區占地2千多坪停車場今動土，拚明年3月中旬完工。記者張已亷／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區占地2千多坪停車場今動土，拚明年3月中旬完工。記者張已亷／攝影

溫泉 停車場 屏東

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