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高市議會定期會開幕 議長康裕成給高市府3個提醒
高雄市議會第4屆第2次定期大會今天開幕，議長康裕成指這次大會將審許多重要的自治條例，但她也對市府提3個提醒，包括不可輕忽登革熱疫情，不忘屏東工廠大火殷鑑及行人路權的改善。也提點在場議員，選舉到了，高雄建設不免被拿出來檢視並說三道四，大家應一起捍衛高雄。
康裕成說，這次定期大會除審113年度預算，也會審很多自治條例，包括都更自治條例、寵物相關管理條例、外送平台自治條例3個新條例都希望能在會期中審畢，但她希望市府能再召開公聽會，讓議員及各界了解自治條例的內容。
康敲槌開幕後也給高市府3個提醒，包括別輕忽登革熱疫情的威脅；其次應以屏東工廠大火為殷鑑；第三，行人路權問題備受關注，市府到底做了多少，還有多少沒改善？要求市府的同時，她也希望議員們一起捍衛地方自治權。
她說，選舉到了，高雄的建設都會被拿出來說三道四，「議員要好好監督，不要被外縣市指指點點，這樣聽起來好傷心，好像我們很不盡責」。
康說，高雄市是一個溫暖有愛的城市，高雄的進步，由懸掛在她辦公內的兩幅港區相片的對比即能看出，大家應一起讓高雄更好，讓高雄有故事可以說給人家聽， 祝福高雄更好、更漂亮、更宜居。
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