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高雄備83萬餘劑公費流感疫苗 籲高風險群接種

中央社／ 高雄2日電
112年度公費流感疫苗2日起開打，高雄市衛生局在社會局長青綜合服務中心舉辦「注您幸福」記者會，現場替長者施打疫苗，也呼籲高風險群盡快接種。（高雄市衛生局提供） 中央社
112年度公費流感疫苗2日起開打，高雄市衛生局在社會局長青綜合服務中心舉辦「注您幸福」記者會，現場替長者施打疫苗，也呼籲高風險群盡快接種。（高雄市衛生局提供） 中央社

112年度公費流感疫苗今天起開打，高雄市今年採購83萬1000劑四價公費流感疫苗。高雄市衛生局表示，流感嚴重時可能引起有生命危險的併發症，呼籲高風險群儘早完成接種。

衛生局今天在社會局長青綜合服務中心舉辦「注您幸福！」公費流感疫苗開打記者會，會中呼籲，65歲以上長者、6歲以上至國小入學前幼兒、孕婦、高風險慢性病人等高危險群儘早完成接種，可有效預防流感併發重症發生。

衛生局簡任技正張秋文表示，高雄市今年採購83萬1000劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達30%。秋冬為流感疫情流行高峰期，國內自今年起防疫措施陸續解封，高危險群應儘速接種，讓身體提早產生抗體防範流感。

根據國外文獻，流感疫苗保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30至80%。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。

中央為提供長者更完整的免疫保護力，今起分3階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。第1階段即日起開打，曾接種過13價（或15價）結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13/PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。

衛生局表示，完成疫苗接種後至少需2週才能產生保護力，流感疫苗是不活化疫苗，可以和肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗或其他疫苗同時接種於不同手臂，或間隔任何時間接種，不影響疫苗之有效性或安全性。

流感疫苗 衛生局

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