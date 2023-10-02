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影／馬祖福澳港多艘船舶離奇亂漂 研判可能纜繩斷裂

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連江即時報導
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾趕緊通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾趕緊通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供

馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，海巡署第十一巡防區指揮部表示，昨上午8時許獲報後，即派遣人員戒護，並通報漁會及其船主；9時許就將7艘船協助拖帶返回各船席位，研判原因應為船舶纜繩斷裂所致。

海巡署第十一巡防區指揮部說明，昨日上午8時許獲報，在福澳港區巡查時發現本國籍「鴻昌海釣」等7艘船舶於港內漂流，立即由第一O岸巡隊黃副隊長至現場指揮應處，即派遣第十海巡隊PP-3582艇於附近水域戒護、第一O岸巡隊福澳安檢所岸際戒護。

同時也通報馬祖區漁會及其船主，協請港內船舶拖帶，9時許，本國籍「鴻昌海釣」等7艘船舶由本國籍「駿興號」、「利捷號」及「光華12159」等船舶協助拖帶返回各船席位，並將纜繩固定繫上，救援任務在福澳港船舶及海巡署岸海巡人員共同努力下完成。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，船舶在港內漂流原因，研判係為船舶纜繩斷裂所致。呼籲民眾，若有發生緊急危難事故或發現不法情事，皆可撥打「118」報案專線，海巡署將立即派員處置。

馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾趕緊通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾趕緊通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾趕緊通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾趕緊通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
馬祖福澳港昨突然有7艘船舶在港內漂流，民眾通報海巡隊。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供

海巡署 馬祖

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