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高市議會定期會開幕 陳其邁指明年將全力扶植產業

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議會第4屆第2次定期大會今天開幕，市長陳其邁會前援例拜會議長康裕成（右），副議長曾俊傑及各黨團。記者王昭月／攝影
高雄市議會第4屆第2次定期大會今天開幕，市長陳其邁會前援例拜會議長康裕成（右），副議長曾俊傑及各黨團。記者王昭月／攝影

高雄市議會第4屆第2次定期大會今天開幕，市長陳其邁在會前接受聯訪，指俄烏戰爭跟中國大陸的景氣受到有史以來最嚴重的衰退，連帶影響到整體的出口，市府明年的施政重點會擺在產扶植產業，改善投資環境，全力做產業界的後盾。

陳其邁表示，議會這次定期會在預算上，尤其很多經濟發展、多延續性市政建設，像台17線，翠華路拓寬等對城市發展非常重要的重大交通建設，都希望能爭取議會大力幫忙。

他並說，最近俄烏戰爭與中國大陸受到有史以來最嚴重的衰退，連帶影響整體的出口，市府明年希望全力改善投資環境。加強扶植產業，在創新及全球性市場的拓展上做他們的後盾，

市議會定期會前，陳其邁援例禮貌性拜會議會各黨團及正副議長，國民黨議員陳美雅、白喬茵仍提點市府施政應更具效率，另副市長遺缺也應盡早補實。

高雄市議會4屆第2次定期大會已於9月28日完成報到及預備會議等程序，今早由議長康裕成宣布開幕，3日、4日兩天進行市長施政報告與質詢，大會至12月15日閉幕。

陳其邁表示，議會這次定期會在預算上，尤其很多經濟發展、很多延續性市政建設，都希望能爭取議會大力幫忙。記者王昭月／攝影
陳其邁表示，議會這次定期會在預算上，尤其很多經濟發展、很多延續性市政建設，都希望能爭取議會大力幫忙。記者王昭月／攝影
高雄市議會第4屆第2次定期大會今天開幕，市長陳其邁會前援例拜會議長康裕成，副議長曾俊傑及各黨團。記者王昭月／攝影
高雄市議會第4屆第2次定期大會今天開幕，市長陳其邁會前援例拜會議長康裕成，副議長曾俊傑及各黨團。記者王昭月／攝影

陳其邁

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