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左營萬年季8日將登場 「迓火獅」活動6分鐘秒殺

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁預告，今年左營萬年季活動精采可期，迓火獅項目六分鐘就秒殺。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁預告，今年左營萬年季活動精采可期，迓火獅項目六分鐘就秒殺。記者王昭月／攝影

高雄蓮池潭登場的萬年季活動今年預定7日至9日舉行，適逢國慶連假，高雄市長陳其邁今早表示，萬年季盛會活動精采，其中「迓火獅」開放300人迎火獅大遊行，6分鐘就秒殺，歡迎各界一起到高雄參加這項年度盛事。

每年10月中旬登場的高雄蓮池潭登場的萬年季活動，自2001年創辦至今已逾20年，活動地點鄰近左營蓮池潭天然景觀及周邊林立的寺廟，並結合攻炮城、迓火獅等特殊民情風俗，饒富特色，不僅是高雄市，也是國家級動要民俗文化觀光節慶活動。

今年左營萬年季舉辦時間適逢國慶連假，10月7日到9日邀請PLG夢想家啦啦隊隊長「梓梓」、國際網紅義大利人林凱恩與民眾一同體驗，為萬年季增添新面貌。亦安排多適合親子、小朋友與年輕人一同參與的活動與表演團體。

開幕當天由應援女神「壯壯」和柯大堡聯手主持，十鼓擊樂團、深受小朋友喜歡的FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團，獨一無二的家將大秀等精彩表演輪番上陣。

陳其邁表示，今年萬年季特別打造5.6公尺、950公斤的巨型火獅，首創的「迓火獅」活動，6分鐘就秒殺，現場也結合周遭商圈，樂儀隊、火舞表演，亦有各式活動與市集，應有盡有，活動地點距高鐵站很近，歡迎各界來左營參與這項年度盛事。

國慶 陳其邁

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