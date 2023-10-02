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偏鄉就醫路迢迢…甲仙病友沒車搭 區公所主秘：親耳聽到再討論

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
甲仙醫療專車僅有早上有車下山，過中午就回程。記者蔡世偉／攝影
甲仙醫療專車僅有早上有車下山，過中午就回程。記者蔡世偉／攝影

近日，本報接到高雄甲仙的讀者投訴，高雄市對於偏鄉醫療照顧不足，從那瑪夏出發行經甲仙、旗山的醫療專車不僅班次、座位少，還僅有早班開出，過中午就回程，讓看下午診的民眾相當不便。對此，甲仙區公所表示，目前還沒有親耳聽到居民的反應，如果居民真有需求，區公所絕對會極力去幫忙爭取。

居住在甲仙多年的游先生表示，老婆因為慢性疾病在高雄長庚就醫多年，因為醫生門診時間都在下午，偏偏直達醫院的醫療專車只有早上有開，所以只能一早搭車下山，上山時因為沒回程公車可搭，只能靠轉車或搭計程車到有直達甲仙的車站，花時間又花錢，「有時候體力不行，就只能我請假開車載她下山就醫。」

游太太更透露曾經搭車發現座位不足，到旗山轉運站時都不敢下車如廁，就怕一上車就沒座位了。游太太希望政府能看到偏鄉病友的需求，讓他們可以安全又安心的看病。

對此甲仙區公所主秘劉文甲表示，目前沒聽到有民眾反映有關醫療專車不足的問題，但如果真有民眾有需求他們再調查清楚後與相關部門討論，極力去爭取居民的就醫權利。

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