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吉貝掩埋場燒2天 周一抽海水滅火

聯合報／ 記者張議晨／澎湖報導
澎湖吉貝垃圾掩埋場前天竄出惡火，火勢至昨晚仍在延燒。記者張議晨／翻攝
澎湖吉貝垃圾掩埋場前天竄出惡火，火勢至昨晚仍在延燒。記者張議晨／翻攝

澎湖吉貝嶼垃圾掩埋場，前天下午3時許不明原因起火，火勢直至昨天已延燒7000平方公尺，澎縣消防局加派人力並動員挖土機灌救，至昨下午已撲滅約3000平方公尺，現場仍有殘火悶燒，因逢海水退潮，抽水滅火困難，將待今天漲潮抽水做殘火處理。

澎湖縣消防局前天下午3時許接獲報案，指白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場有廢棄物燃燒，消防局立即派遣吉貝分隊2車3人前往現場，消防員抵達後確認掩埋場垃圾悶燒，部署水線灌救，火勢雖一度控制，但熄滅後仍不斷復燃。

消防局表示，因火勢未歇，消防局另派遣二大隊及白沙分隊共5人，晚8時許搭船艇跨海前往吉貝支援，並改抽海水滅火，但消防員撲救整夜，直至昨天上午仍有零星火苗復燃，粗估燃燒面積已逾7000平方公尺，火勢尚未控制。

消防局表示，昨天下午雖已無明火，但持續悶燒冒煙，已協調鄉公所徵調怪手進場開挖，再以水線降溫滅火，由於海水退潮、無法抽水滅火，將待今天上午再進場殘火處理。

吉貝島為澎湖熱門景點，沙尾沙灘最為著名，島上產生垃圾先堆置臨時掩埋場，再轉運至澎湖本島，集中送台灣焚化爐處理。

澎湖縣 消防員

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