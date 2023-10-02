長照員工支援登革熱噴藥 議員控沒給面具

高雄市昨新增登革熱本土個案21例，累積達522例，衛生局持續噴藥防治，市議員指噴藥人力不足，找長照員工支援，防護裝備卻要自購，另有市民抱怨，噴藥後1小時帶愛犬返家、愛犬中毒，質疑藥劑過重；衛生局表示，支援人員都提供防護用具，未領到可提申領。

另外，衛生局表示，室內外噴藥均屬環境部登記的「環境衛生用藥」，寵物若不適，可通報衛生局辦審議補償。

高雄市議員鍾易仲表示，長照中心離職員工指，該中心技正以下員工8月底開始輪流支援噴藥，原1周1次，後來變2天1次，嚴重影響長照業務，離譜的是，衛生局沒發放防毒面具，支援者只好自行團購。

鍾易仲說，還有寵物業者表示，動物抗毒能力不如人類，業者需要比較長準備時間幫動物搬家，然而衛生局給的時間都很短，造成每次噴藥都上演「動物大逃亡」，還有愛犬中毒。

高市衛生局表示，執行登革熱噴藥工作是依疾管署防治工作指引辦理，選用合成除蟲菊類「特殊環境衛生用藥」經稀釋後執行噴藥，對埃及斑蚊及白線斑蚊有顯著殺滅效果，對多數哺乳類動物毒性極低，20年來均依此原則執行。寵物若不適可通報衛生局所，將協辦審議補償。

獸醫師高振庸表示，防治登革熱消毒藥劑，對魚的毒性遠比體重較重的貓狗強，但仍是要小心，去年曾收治1隻寵物貓，疑舔噴過防治登革熱藥劑的家具後，出現拒食、流口水、嘔吐等疑似中毒現象，經治療後才恢復健康。