道路不斷施工 用路人叫苦連天

連結北高雄左營區和鼓山區要道的華夏路人行環境改善工程，長期施工引民怨，網友抱怨「整年不停挖挖挖，沒有一天不修路」、「改騎機還是堵得要死」，店家也抱怨影響生意，記者實地走訪施工路段，1個路口要等3次號誌變換才能通過，機車行經施工處更險象環生；議員指已接獲不少投訴，要求市府縮短工期，盡快提供更好的道路品質。

高雄市工務局表示，中央補助華夏路（華榮路至崇德路）人行環境改善工程分3期，第1、2期已於2020年完工，現進行第3期，預計農曆年前完工，可能因為在同一路上，才會被認為一直沒做完。

高雄市民、網友近日對於左營區華夏路長期施工抱怨不已，指華夏路似乎不斷在修路？「修完旁邊、修中間，中間好不容易修完又修旁邊」，並指華夏路上下班車潮大，修路就造成堵塞車，連放棄開車改騎重機都被塞在車陣中。

記者走訪華夏路，發現華夏路與新莊一路和華榮路間仍施工中，下班期間車流最塞，要通過1個紅綠燈路口須等3次號誌變換，機車族更險象環生；整修後的華夏路不像過往筆直，整段路歪歪扭扭、不易行駛，附近商家也抱怨路修太久，生意流失3成。

國民黨籍市議員李雅芬指出，常經過華夏路，尖峰時刻的確很塞，近來也接獲不少市民投訴，商家也指生意受影響，將督促工務和交通單位，盡快縮短工期。

民進黨籍市議員李雅慧表示，服務處就設華夏路附近，當初也協助爭取改善工程，施工期影響部分交通，觀察交通影響尚在可控範圍，此工程已快到尾端，希望完工後提供更好的道路空間。

市工務局表示，目前華夏路工程分2標，第1標從崇德路到新莊一路，預定11月底完成；第2標新莊一路到華榮路，預定農曆年前完成，工程新增中央分隔島、共桿號誌路燈，並設置左轉專用道。

交通局副局長劉建邦指出，華夏路路幅寬、車流量大，左轉車易擋住直行車流，在雙向車道路口增設左轉附加車道，且有專用時相，讓車流更順暢。