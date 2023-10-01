快訊

土耳其首都與國會發生恐攻 2員警受傷、該地區遭封鎖

亞運棒球／奇怪規定！先發投手預告只需講左或右 吳總笑答：都不講更好

兩大原因 多家產險業者對承保特斯拉打退堂鼓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄廟會遶境沿途燃放蜂炮！警用掃堂腿踢不完 市府開罰

聯合報／ 記者石秀華徐如宜／高雄即時報導
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員（紅圈處，右）在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處，左）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員（紅圈處，右）在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處，左）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，警方唯恐影響行車安全，只見廟方人員在前方拚命點燃蜂炮，警方在後頭用腳踢還踢不完，沿路煙霧瀰漫，路面炮屑也未清掃，環保局今對廟方開出2張最少可各罰1200元的罰單。

網路社群「社會事影音群組」上午流傳一則高雄湖內區一場廟會遶境活動影片，影片中只見湖中路路旁放置一長串的鞭炮及蜂炮，廟方人員沿路燃放鞭炮，七彩煙霧瀰漫。

轄區警方見蜂炮堆滿地，單警如「掃地機器人」般，用掃堂腿掃除地上蜂炮，但不敵廟方人員火速燃炮速度，現場火炮四射，如墜五里雲霧之中。

警方今天指出，廟方9月10日申請繞境活動，昨上午派遣警力針對繞境路線進行道路安全維護，發現路邊有大量鞭炮，警員採取作為趨前制止，後續通知消防局派員到場處置。

高市環保局指出，有關湖內昨廟會遶境活動，共接獲7件陳情，因燃放鞭炮產生明顯粒狀汙染物，行為違反空污汙法第32條規定，可裁處1200元到10萬元罰鍰。另炮屑未清掃汙染路面，也違反廢清法第27條規定，裁處1200元到6000元罰鍰，共開立2張罰單。

消防局指出，該起廟會遶境廟方人員在路邊擺放爆竹煙火部分，經消防局人員到場後已無發現施放情事，將審酌影片內容，並蒐集相關人、事、物證，倘有明確違法，將依法舉發。

高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員（紅圈處，右）在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處，左）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員（紅圈處，右）在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處，左）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，現場煙霧迷漫。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，現場煙霧迷漫。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員（紅圈處，右）在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處，左）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，只見廟方人員（紅圈處，右）在前方拼命燃炮，警方在後頭用腳踢踢不完（紅圈處，左）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

遶境 高雄市

延伸閱讀

柯志恩選輸高雄卻守住底氣 藍黨部前幹部：「3個結」是選戰成敗關鍵

北港朝天宮媽祖首次抵通霄遶境 參加白沙屯160年廟慶

白沙屯拱天宮建廟160周年慶 北港媽祖今早抵通霄遶境

蘭陽媽祖文化節落幕 信眾夾道恭迎媽祖回鑾南天宮

相關新聞

高雄廟會遶境沿途燃放蜂炮！警用掃堂腿踢不完 市府開罰

高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，警方唯恐影響行車安全，只見廟方人員在前方拚命點燃蜂炮，警...

高雄這條路修一整年 網怨：放棄開車騎重機都堵得要死

高雄華夏路長期施工引民怨，網友抱怨，「一整年不停挖挖挖，沒有一天不修路」；有網友說，上下班車潮大，連放棄開車改騎重機，還...

中秋連假結束了 屏警估今下午3點屏鵝公路湧北返車潮

今天是中秋3天連假最後1天，熱門旅遊勝地墾丁與小琉球陸續出現返鄉潮，屏東往返墾丁、台東的重要路段台1、台17線屏鵝公路於...

蓋光電板讓違建就地合法？ 高雄官員、專家點出嚴格要求

內政部開放違建可蓋光電板五年來，新北無人申請，桃園少到未統計，百件以上有台中、高雄、台南，外界一直傳聞是替既有違章就地合...

防範車禍破除「穀倉效應」 高市府與高醫摘下總統盃黑客松卓越團隊獎

2023總統盃黑客松卓越團隊獎近日在總統府進行頒獎典禮，高雄市交通局長張淑娟及高醫外科加護病室葉永松主任代表受獎，高市政...

TPASS上路 高雄MeNGo App常當機

高雄MeNGo App能搭乘捷運、公車及單車等大眾運具，自TPASS通勤月票上路後，就有民眾抱怨MeNGo 系統發生異常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。