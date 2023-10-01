高雄廟會遶境沿途燃放蜂炮！警用掃堂腿踢不完 市府開罰

高雄湖內區一間廟宇昨舉行遶境活動，沿街鋪設長串鞭炮，蜂炮堆滿地，警方唯恐影響行車安全，只見廟方人員在前方拚命點燃蜂炮，警方在後頭用腳踢還踢不完，沿路煙霧瀰漫，路面炮屑也未清掃，環保局今對廟方開出2張最少可各罰1200元的罰單。

網路社群「社會事影音群組」上午流傳一則高雄湖內區一場廟會遶境活動影片，影片中只見湖中路路旁放置一長串的鞭炮及蜂炮，廟方人員沿路燃放鞭炮，七彩煙霧瀰漫。

轄區警方見蜂炮堆滿地，單警如「掃地機器人」般，用掃堂腿掃除地上蜂炮，但不敵廟方人員火速燃炮速度，現場火炮四射，如墜五里雲霧之中。

警方今天指出，廟方9月10日申請繞境活動，昨上午派遣警力針對繞境路線進行道路安全維護，發現路邊有大量鞭炮，警員採取作為趨前制止，後續通知消防局派員到場處置。

高市環保局指出，有關湖內昨廟會遶境活動，共接獲7件陳情，因燃放鞭炮產生明顯粒狀汙染物，行為違反空污汙法第32條規定，可裁處1200元到10萬元罰鍰。另炮屑未清掃汙染路面，也違反廢清法第27條規定，裁處1200元到6000元罰鍰，共開立2張罰單。