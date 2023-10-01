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中秋連假最後1天 澎湖海空疏運逾9千旅客返台

中央社／ 澎湖縣1日電

中秋連續假期接近尾聲，加上颱風小犬進逼，澎湖機場再現人潮，海空交通今天疏運旅客逾9000人，平安返台。

今年中秋3天連假中，海空交通帶來近2萬名旅客，其中空中交通方面，澎湖航空站統計自9月28日至30日共計入境旅客高達1萬1919人，至於高雄、馬公和嘉義布袋等航線的海上客運逾5000人。

為期3天的中秋連假近尾聲，加上颱風小犬進逼，大部份旅客結束假期，陸續搭機、船返台，澎湖航空站今天對外各航線共計有50架次，其中有A321與B738等大型客機16班次，總共有5157個位子，幾乎班班客滿，僅有零星候補，疏運尚稱順遂。

至於台澎海上交通，因颱風小犬進逼，澎湖也起風，擔心明天海上交通受影響，嘉義布袋航線的滿天星等交通船，趕在今天提前開航9航班，載運4000多名旅客返台。

澎湖 中秋

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