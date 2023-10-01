高雄這條路修一整年 網怨：放棄開車騎重機都堵得要死

高雄華夏路長期施工引民怨，網友抱怨，「一整年不停挖挖挖，沒有一天不修路」；有網友說，上下班車潮大，連放棄開車改騎重機，還是堵得要死，周圍商家也頻怨客人少了；對此，工務局指出，採個別街廓施工，全路段預計明年農曆年完工；交通局亦表示，路段增設左轉附加車道，可減少事故發生。

臉書社團和社群PTT網友對於高雄市左營區華夏路長期施工，發出不少抱怨文，有網友指出，華夏路到底是怎樣，有沒有沒有一天不修路的？修完旁邊、修中間，中間好不容易修完又修旁邊，旁邊修一修又修回中間，這是怎樣？

該名網友批評，華夏路上下班車潮又很大，隨便一個修路，就堵得要死，靠邀，連放棄開車騎重機都堵得要死。

記者走訪華夏路，發現華夏路與新莊一路和華榮路之間仍在施工中，下班期間這段車流最塞，往往一個紅綠燈得等3個之久，機車族還不時得閃過路旁施工處，險象環生；改裝後的華夏路中央加裝分隔島和路燈桿，路口增設偏心左轉車道，非像以前筆直道路行駛，整段路歪歪扭扭，不易行駛。

附近商家和店家也抱怨，路修太久，客人停車大不易，不少熟客都消失了，生意流失3成。

高雄市工務局表示，華夏路分兩標，第一標從崇德路到新莊一路，預定11月底會完成；第二標新莊一路到華榮路，預定農曆年前完成。工務局表示，工程新增中央分隔島、共桿號誌路燈；同時為提升路口交通安全並兼顧行車效率設置左轉專用道，以增加左轉車流儲車空間，路型均依照本府道路安全管考小組會議意見施作。

工務局指出，為減低對沿線住家及商家影響人行道採個別街廓施工，完成一個街廓在施工下一個街廓，每個街廓影響約1到2個月內。

交通局副局長劉建邦指出，華夏路路幅寬，因車流量大，左轉車往往擋住直行車流，在雙向車道的路口增設左轉附加車道，且有專用時相，讓車流更順暢，也減少以往變換車道發生側撞的風險，行車也更順暢。