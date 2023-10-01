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蓋光電板讓違建就地合法？ 高雄官員、專家點出嚴格要求

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市率全台之先，推動違建屋頂變身太陽能光電屋頂。圖／高市工務局提供
高雄市率全台之先，推動違建屋頂變身太陽能光電屋頂。圖／高市工務局提供

內政部開放違建可蓋光電板五年來，新北無人申請，桃園少到未統計，百件以上有台中、高雄、台南，外界一直傳聞是替既有違章就地合法化開「巧門」，高雄工務局表示，鐵皮屋頂在不違背建築法、未牴觸消防及建築安全精神下，必須找結構技師簽證評估，才可轉化為合法光電建築物。

高雄2018年至今，屋頂或露臺鐵皮違建轉型合法申設太陽光電申請案件，計有366件，其中254件核准。

工務局表示，全國既成建物屋頂違建原本並不開放設置太陽能光電，高雄市府率先訂「高雄市建築物設置太陽光電設施辦法」 ，建築屋頂違建經技師簽證評估後得以合法申設太陽光電。且藉由高雄市政府法令創設，誘發能源局放寬法規，得允許四種樣態三種類型准設太陽能光電屋頂。

負責高市光電專案的昱山環境技術服務顧問公司經理劉乙琦說，南部很多房舍為了防水都會搭設鐵皮屋，但搭建鐵皮屋時如流經過建管處同意，未考慮到建築安全及防火等問題，仍是不合法。

劉乙琦說，搭建光電屋頂則不同，須找結構技師簽證把關安全，所以透過光電屋頂的設置，反而能改善違建問題，而不是違建可因加設光電板而就地合法。

高雄市政府早自2012年起即首創綠建築自治條例，另為推動太陽能光電也陸續修正建築管理自治條例等法令，鼓勵民間及公部門建築物加設光電板，至今年8月18日止共核准1763案，補助9606萬8630元，平均每年以146件的速度推進，核准容量達1萬5612.82KW（峰瓩）。

高市工務局表示，高雄日照充足，適合發展太陽能光電，市府為此特別推出屋頂設置光電補助，獨棟建物每Kw補助6000元；連續相連3棟以上出租屋頂的公寓大厦，每Kw補助8000元，連續相連5棟以上補助1萬。

另據「都市危險及老建築物加速重建條例」，今年也「偏遠地區」也加碼每Kw 補助1.2萬元，每案最高可補助20萬元，同一申請人累積以30萬元為上限。

今年天氣炎熱，太陽能光電補助申辦熱烈，據高市工務局充計，補助案件已達160件，累計設置容量約1.767百萬瓦，每年可發電約225萬度，約供7450戶家庭一個月用電。

高雄市早在前市長陳菊任內即推太陽能光電，當年開辦光電設置專案輔導及裝設補助，特別針對建築物屋頂違章建築改建光電設施、建築物整合太陽光電設施(BIPV)；戶數達20戶以上之公寓大廈者」提高補助費用，每案最高補助30萬。訴求能隔熱、減少空調耗損、降低電費，所產的電能還能賣給台電增加收益，成為透天建築規畫新方向。

以透天住厝設置6峰瓩(kW)太陽光電板為例，裝置費約42萬，可申請3.6萬補助，每年售電收入約4萬4340元，預計9到10年回本，剩餘的十多年發電就成為淨收入。

高雄市率全台之先，推動違建屋頂變身太陽能光電屋頂。圖／高市工務局提供
高雄市率全台之先，推動違建屋頂變身太陽能光電屋頂。圖／高市工務局提供

綠建築 違建 高雄市

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